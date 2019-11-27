微醺系甜食！7-11獨家預購「日本梅酒、純米大吟釀酒心巧克力」

2019-11-27 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



搶搭「黑色購物節」話題，7－ELEVEN端出一系列獨家黑色主題商品，其中像是樂天小熊黑色限定玩偶禮盒包，裡面的樂天小熊玩偶超可愛，當做耶誕交換禮物也合適，限量12,000組；酒瓶造型的義大利萊卡Laica綜合酒心巧克力、Anthon Berg丹麥恩格酒糖巧克力也都是大人味口感的首選。特別的是，ibon mart統一超商線上購物中心黑色購物節限定還推出兩款日本明年才上市的HAMADA梅酒三撰酒心巧克力、HAMADA純米大吟釀酒心巧克力，ibon mart預購可享2件8折。

7－ELEVEN獨家上市的義大利萊卡Laica綜合酒心巧克力，是起源於1946年的義大利皇家巧克力品牌Laica獨家設計款，一次享受蘇格蘭威士忌、人頭馬白蘭地、28° 櫻桃酒、義大利黃金萊姆酒、西西里島檸檬香甜烈酒等5款世界名酒，獨特吸睛的酒瓶外型也適合擺飾及收藏。

ibon mart統一超商線上購物中心開放預購的HAMADA梅酒三撰酒心巧克力為日本期間限定商品，使用紅南高梅酒、紀州柚子梅酒、紀州蜂蜜梅酒等3款梅酒，酸甜口感配上巧克力就像初戀的滋味；HAMADA純米大吟釀酒心巧克力則使用「酒米之王」山田錦釀造的大吟釀製成酒心巧克力，無論滋味和順口程度都堪稱一絕。另外還有享有丹麥皇室巧克力供應商榮耀的Anthon Berg丹麥恩格酒糖巧克力，以小酒瓶造型黑巧克力包覆烈酒酒心，不含糖分的頂級純味呈現，品嘗16支名酒與黑巧克力在口中交織起舞的曼妙滋味。

除了大人系的酒心巧克力之外，ibon mart還有線上門市限定的星巴克旅行收納袋、療癒系造型的黑色Stoner Design石人20吋摩艾行李箱、限量款的GODIVA 2019耶誕倒數日曆巧克力禮盒24顆裝等，快趁黑色購物節下單搶優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康