親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

無尾熊Lewis之死：澳洲極端野火加速的滅絕危機？

微醺系甜食！7-11獨家預購「日本梅酒、純米大吟釀酒心巧克力」

2019-11-27 13:31聯合報 記者陳立儀／即時報導

搶搭「黑色購物節」話題，7－ELEVEN端出一系列獨家黑色主題商品，其中像是樂天小熊黑色限定玩偶禮盒包，裡面的樂天小熊玩偶超可愛，當做耶誕交換禮物也合適，限量12,000組；酒瓶造型的義大利萊卡Laica綜合酒心巧克力、Anthon Berg丹麥恩格酒糖巧克力也都是大人味口感的首選。特別的是，ibon mart統一超商線上購物中心黑色購物節限定還推出兩款日本明年才上市的HAMADA梅酒三撰酒心巧克力、HAMADA純米大吟釀酒心巧克力，ibon mart預購可享2件8折。

7－ELEVEN獨家上市的義大利萊卡Laica綜合酒心巧克力，是起源於1946年的義大利皇家巧克力品牌Laica獨家設計款，一次享受蘇格蘭威士忌、人頭馬白蘭地、28° 櫻桃酒、義大利黃金萊姆酒、西西里島檸檬香甜烈酒等5款世界名酒，獨特吸睛的酒瓶外型也適合擺飾及收藏。

ibon mart統一超商線上購物中心開放預購的HAMADA梅酒三撰酒心巧克力為日本期間限定商品，使用紅南高梅酒、紀州柚子梅酒、紀州蜂蜜梅酒等3款梅酒，酸甜口感配上巧克力就像初戀的滋味；HAMADA純米大吟釀酒心巧克力則使用「酒米之王」山田錦釀造的大吟釀製成酒心巧克力，無論滋味和順口程度都堪稱一絕。另外還有享有丹麥皇室巧克力供應商榮耀的Anthon Berg丹麥恩格酒糖巧克力，以小酒瓶造型黑巧克力包覆烈酒酒心，不含糖分的頂級純味呈現，品嘗16支名酒與黑巧克力在口中交織起舞的曼妙滋味。

除了大人系的酒心巧克力之外，ibon mart還有線上門市限定的星巴克旅行收納袋、療癒系造型的黑色Stoner Design石人20吋摩艾行李箱、限量款的GODIVA 2019耶誕倒數日曆巧克力禮盒24顆裝等，快趁黑色購物節下單搶優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

ibon mart統一超商線上購物中心推出HAMADA梅酒三撰酒心巧克力，售價2...
ibon mart統一超商線上購物中心推出HAMADA梅酒三撰酒心巧克力，售價250元、2件8折。圖／7-ELEVEN提供
分享
7-ELEVEN獨家販售的樂天小熊黑色限定玩偶禮盒包，售價199元，限量12,0...
7-ELEVEN獨家販售的樂天小熊黑色限定玩偶禮盒包，售價199元，限量12,000組，12月4日上市。圖／7-ELEVEN提供
分享
ibon mart統一超商線上購物中心推出Anthon Berg丹麥恩格酒糖巧克...
ibon mart統一超商線上購物中心推出Anthon Berg丹麥恩格酒糖巧克力，售價658元、第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
分享
ibon mart統一超商線上購物中心推出HAMADA純米大吟釀酒心巧克力，售價...
ibon mart統一超商線上購物中心推出HAMADA純米大吟釀酒心巧克力，售價145元、2件8折。圖／7-ELEVEN提供
分享

巧克力義大利黑色購物節

相關新聞

好市多賣「橘色嘔吐物」？ 網友解答是法國知名玩具

2019-11-27 12:41

貓小姐Ms.Cat聖誕貼圖應景登場！聖誕節交換禮物就是要「貓」一下

2019-11-27 13:27

黑色購物節＋聖誕季 COLD STONE限時買1送1

2019-11-27 13:20

少女心爆棚！星巴克全新「粉櫻色聖誕杯」時尚感十足

2019-11-27 13:05

高以翔驚傳猝死精品同表震驚 直呼「他很敬業、溫暖，更沒架子」

2019-11-27 12:09

高以翔原訂28日在台出席活動　人頭馬宣布「哀悼品牌摯友」取消活動

2019-11-27 12:07

美國極黑牛的6種吃法 「雷神索爾之槌」最吸睛

2019-11-27 11:55

高以翔 首位登上LV全球形象廣告的亞洲男星

2019-11-27 11:53

快時尚歲末折扣戰！H&M、UNIQLO秋冬單品最低49元起

2019-11-27 11:50

吃鍋、貼文、拿千元！11家火鍋名店聯手 4人899元起

2019-11-27 11:31

只有3天！全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起

2019-11-27 11:05

Supreme x Nike 最新聯名曝光 網友歡呼：買起來！

2019-11-27 10:43

台灣第一個親子動手做大型互動體驗展！親子天下MAKER PARTY週五盛大展開

2019-11-27 10:30

2斤「東星斑」肥又鮮！Hi-Q鱻食5款尾牙桌菜 加贈梅酒

2019-11-27 00:36

與天爭高 IWC與美國海軍特技隊BlueAngels聯名

2019-11-26 22:48

百達翡麗Ref.2523腕錶亞洲成交創新高 專家解密

2019-11-26 22:48

三好錶即將現身香港拍賣會 專業外媒Hodinkee亮點分析

2019-11-26 22:45

連9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門

2019-11-26 21:24

新光三越會員點數10點換1千抵用金 台北站前周年慶獨享

2019-11-26 21:21

油皮、乾皮都不怕！冬季粉底液TOP前五名 上妝粉持久

2019-11-26 20:59

浪漫天鵝絨、微醺柔霧紅 冬日內衣也要慶祝耶誕節

2019-11-26 20:57

名門二代偏愛設計路 詹朴、李柏辰闖出一片天

2019-11-26 19:45

他是金馬影帝黑色大衣操刀手 老爸是林百里左右手

2019-11-26 19:36

日送50杯「冰鎮奶茶」！太興插旗att 清晨也吃得到

2019-11-26 19:32

遊日伴手禮首選！東京限定版「米奇&維尼香蕉蛋糕」

2019-11-26 19:26

奇奇蒂蒂睡衣趴開打！超萌化妝包、筆記本少女心秒融化

2019-11-26 19:24

「黑色星期五」一日限定！穿黑色系到萊爾富「大杯美式咖啡買1送1」

2019-11-26 19:07

安心亞秀深V把自己包成禮物 甜笑買施華洛世奇送朋友

2019-11-26 18:59

信義區必拍美景 新光三越萬花筒耶誕樹屋1秒拍出風格照

2019-11-26 18:49

決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展

2019-11-26 18:34

日本東京米其林二星壽司名店 「鮨ます田」移師台北

2019-11-26 17:03

嚕嚕米陪你吃聖誕大餐！ 隨餐再送2019聖誕紀念盤

2019-11-26 16:43

怪可愛的黃色書刊似顏繪體驗 Creema市集預售優惠倒數中

2019-11-26 14:35

平成時代最後假面之王 劇場版12月13日台灣上映

2019-11-26 14:33

日本人氣動畫少女樂團電影台灣熱映 粉絲相見熱情應援

2019-11-26 14:33

生活工場也推「黑色購物節」！沙發床、行李箱、氣炸鍋下殺5折起

2019-11-26 14:06

景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

蝦皮購物「雙12」暖身開跑！120%蝦幣回饋、限量1元搶買AirPods 2

2019-11-26 13:14
看更多

熱門文章

高以翔驚傳過世 醫師指出過勞恐是猝死主因

2019-11-27 11:30

好市多「黑色購物節」真的黑了？消費者負評「根本不用來！」

2019-11-27 08:51

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

婆媽瘋搶「洗碗機」也入榜！好市多黑色購物節11月27日限定商品出爐

2019-11-26 17:16

連9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門

2019-11-26 21:24

肺癌成為新國病 王明鉅：蔡政府就是吃定台灣人傻

2019-11-27 09:13

高以翔 首位登上LV全球形象廣告的亞洲男星

2019-11-27 11:53

棲息地遭人類霸佔 黑猩猩搶幼童殘忍撕殺報復

2019-11-26 21:01

台灣「新國病」 我肺癌發生率亞洲第二

2019-11-27 00:35

北冕颱風有機會轉強颱 外圍環流下周恐影響台灣

2019-11-27 07:44

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

11月颱風有6個！一張圖秒懂創了什麼紀錄

2019-11-26 21:01

聽力受損女童手術後第一次聽到聲音 當場激動大哭

2019-11-26 18:55

決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展

2019-11-26 18:34

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

桃機地勤出包 拖車撞壞酷航飛機鼻輪起落架

2019-11-26 18:46

吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準

2019-11-27 07:23

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

今年冬天會不會冷？ 賈新興：偏暖的機率最高

2019-11-27 07:53

一生必去一次的極光之旅！5大追極光最佳欣賞點懶人包

2019-11-26 21:16

他年收百萬交不到女友 不少網友點出原因「獨子」

2019-11-26 19:44

高以翔驚傳猝逝 醫：溫差大激烈運動前做好暖身

2019-11-27 12:13

2020生肖財氣開運術！幸運色、旺運數字、貴人生肖一次看

2019-11-27 11:09

高以翔猝逝 醫：心臟停止應於四分鐘內照這步驟搶救

2019-11-27 12:36

台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

「黑色星期五」一日限定！穿黑色系到萊爾富「大杯美式咖啡買1送1」

2019-11-26 19:07

他是金馬影帝黑色大衣操刀手 老爸是林百里左右手

2019-11-26 19:36

每日星座運勢／水瓶電波超強桃花開　事業得成就感

2019-11-27 00:00

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

和好市多拚了！全聯「黑色購物節」僅三天業績上看8億

2019-11-27 10:47

高以翔驚傳猝死精品同表震驚 直呼「他很敬業、溫暖，更沒架子」

2019-11-27 12:09

不菸的他經電腦斷層檢查竟罹患肺炎 幸及早發現切除

2019-11-26 20:27

好市多賣「橘色嘔吐物」？ 網友解答是法國知名玩具

2019-11-27 12:41

年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案

2019-11-26 15:19

只有3天！全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起

2019-11-27 11:05

高以翔原訂28日在台出席活動　人頭馬宣布「哀悼品牌摯友」取消活動

2019-11-27 12:07

Uber條款12月1日上路 Uber暫停新竹服務

2019-11-27 11:27

日本東京米其林二星壽司名店 「鮨ます田」移師台北

2019-11-26 17:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top