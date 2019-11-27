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黑色購物節＋聖誕季 COLD STONE限時買1送1

2019-11-27 13:20聯合報 記者張芳瑜／即時報導

「黑色購物節」近幾年在台灣炒熱話題，COLD STONE為跟上潮流，並結合聖誕佳節，舉辦三大年終優惠活動，搶先開跑的「黑色FUN冰價」於11/29至12/1推出限時三天的「冰淇淋買1送1」；12/1至12/25則有「聖誕倒數驚喜」，每天點擊COLD STONE官方LINE頁面，就有機會獲得免費冰淇淋或超值優惠；為滿足各大聖誕派對需求，12/13還有「歡樂桶冰淇淋買1送1」，即日起各門市開放搶先預訂。

喜歡吃冰的朋友快筆記，COLD STONE於11/29起推出三大優惠活動，邀請消費者一起分享歡樂。此外，為打造話題十足的狂歡聖誕季，11/29將首次推出最有溫度的冰淇淋蛋糕「幸福畫語」，以美味草莓冰淇淋、紅絲絨海綿蛋糕、抹茶冰淇淋加小麻糬、巧克力海綿蛋糕

層層堆疊，附贈的日本製的巧克力風味筆，還可自行DIY畫上滿滿心意。COLD STONE表示，透過話題活動及新品聖誕蛋糕，預估將帶動整體業績成長2成。

為慶祝「幸福畫語」新品上市，COLD STONE於2019/11/29至2020/1/5推出聖誕蛋糕優惠，凡購買任一款冰淇淋蛋糕可享9折優惠，COLD STONE會員、LINE 好友可享88折優惠。

搭配黑色購物節檔期11/29至12/1購買中杯以上冰淇淋，享同Size冰淇淋一杯...
搭配黑色購物節檔期11/29至12/1購買中杯以上冰淇淋，享同Size冰淇淋一杯。圖／COLD STONE提供
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「幸福畫語」售價1,580元。圖／COLD STONE提供
「幸福畫語」售價1,580元。圖／COLD STONE提供
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冰淇淋巧克力

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