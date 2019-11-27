高以翔驚傳猝死精品同表震驚 直呼「他很敬業、溫暖，更沒架子」」

2019-11-27 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



男星高以翔在今日凌晨，錄製錄製大陸節目《追我吧》，驚傳現場昏倒、心臟驟停，經緊急送醫，於早上10點多，浙江新聞證實高以翔搶救無效去世，享年35歲。而他以時尚F4之姿崛起，所以在前去大陸發展前，備受各個精品品牌的喜愛，所以當得知這項噩耗傳來後，都十分的震驚。

曾在Bottega Veneta任職的公關就透露，高以翔剛從時尚F4開始崛起，所以當時有很密切的合作，很客氣也斯文靦腆。Bottega Veneta前公關認為「這部分我覺得至今他也都還有保留著，也算是低調的人」，還表示當時時尚圈非常喜歡高以翔，除了外型學歷都好，工作態度如紳士般溫和有禮，對他留下的印象就是「很敬業也沒有驕氣」。Bottega Veneta前公關認還分享了一個合作時的小故事，「即使高以翔超容易流汗，但面對活動時如果長時間穿厚重的也很能忍受」，而且始終能感受他為人的真誠。