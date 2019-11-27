美國極黑牛的6種吃法 「雷神索爾之槌」最吸睛

2019-11-27 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



台北美福飯店彩匯自助餐廳即日起至2020年3月31日端出美國蛇河農場的鮮嫩極黑和牛(SRF)，主廚謝金龍以香煎、湯涮、爐烤、油炸、燉煮及清湯沖約6種料理手法呈現，展現各部位的鮮美滋味，像是有如「雷神索爾之槌」的爐烤極黑和牛骨膝、冬季裡鮮香暖胃的椒麻湯涮和牛片，以及鮮香的迷你和牛蓋飯等料理。

在純淨自然環境下成長的「極黑牛」，是結合日本純種和牛與安格斯牛孕育而生的美國和牛，飼養上比一般美國牛多了四倍的時間、需時20個月，每頭牛均以嚴格的油花品鑑標準，分為金牌、黑牌及銀牌三級，相當於日本的A5至A3的等級，油花豐厚，卻不失肉香與口感。主廚以日式、台式及西式的料理手法於午、晚餐時段推出，現切肉品區除了原有的美國爐烤牛排之外，活動期間於午餐時段加碼提供爐烤極黑和牛、晚餐時段提供少見的爐烤極黑和牛膝。

在創新料理的部分，午、晚間均提供有微帶香辣、拌麵帶勁的「極黑和牛辣醬肉燥」；結合日式作法呈現的外層香酥內鬆軟的「極黑和牛可樂餅」，以及使用黑牌等級肉品的「迷你極黑和牛蓋飯」。晚餐時段則大幅加碼鮮牛料理，包括現點現煎的「板煎極黑翼板牛排」，厚度適中的「椒麻湯涮和牛片」、「現沖極黑和牛片」等。