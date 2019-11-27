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快時尚歲末折扣戰！H&M、UNIQLO秋冬單品最低49元起

2019-11-27 11:50聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

快時尚年底折扣戰開打！歐美品牌像H＆M、GAP祭出下殺5折起的優惠，日系品牌如UNIQLO及GU等則以感謝祭為名，打出最低49元起的銅板價商品，搶一波買氣。

H&M自即日起，於全台12間門市祭出5折優惠，包含女裝、男裝、青少年服飾及童裝，甚至連家飾品也在折扣之列。其中像是雪紡紗洋裝，原價1,499元，特價600元、男裝長袖上衣原價799元，特價300元，現省499元；童裝單品則有150元超低價單品。

GAP也開始下殺5折優惠，多項經典Logo帽T及外套都在折扣中，最低殺破千元有找，包含今年找來天后蔡依林代言同款的長袖拉鍊連帽衫，原價1,799元，特價後只要1,079元。

至於國人最愛的UNIQLO將於11月29日起推出感謝祭，檔期只有7天，消費滿3,000元送300元優惠券、滿5,000元送600元優惠券，精選五大明星商品下殺190元起，像是極輕羽絨外套系列、特級彈性牛仔褲、吸濕發熱衣、刷毛外套及連帽外套等，另男裝襪子指定款最低49元起，每人每日限購2件。

同集團的GU則早一步推出登台6周年狂歡祭，11月28日前，10大明星商品最低99元起的優惠，好比秋冬內搭神器Warm Bra-Feel系列限定價99元；Fleece刷毛系列限定價490元起，還有單筆滿額抽AirAsia 6大熱門海外航點機票、當筆全額免費等驚喜好禮。

H&M女裝洋裝，原價1,499元，特價600元。圖／H&M提供
H&M女裝洋裝，原價1,499元，特價600元。圖／H&M提供
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GU狂歡祭單品FLEECE刷毛外套。圖／GU提供
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H&M童裝，原價349元， 特價150元。圖／H&M提供
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GAP長袖拉鍊連帽衫，原價1,799元，特價1,079元。圖／摘自GAP官網
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H&M寢具床罩組，原價1,799元，特價800元。圖／H&M提供
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