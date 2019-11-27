吃鍋、貼文、拿千元！11家火鍋名店聯手 4人899元起

2019-11-27 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



時序漸入冬，到了吃鍋的季節。今年有11家火鍋業者聯手推出各種鍋物，即日起至明年1月31日打出「美牛無雙冬季火鍋英雄匯」，結合各種限定促銷、抽獎、刮刮卡，讓今年的火鍋市場更添話題與趣味。

台灣人愛吃牛肉，尤其是美國牛。美國肉類出口協會統計，繼2018年全年較往年成長34%後，截至今年9月又再比去年成長10%，2019年1月到9月台灣進口量已達到47,842公噸，顯示美國牛肉在台灣受歡迎的程度。美國肉協今年再次與11家火鍋品牌共同舉辦美牛火鍋季，集合了川式麻辣鍋、養生鍋、泰式火鍋、麻辣牛尾鍋、有機健康鍋、火鍋超市等，展現多樣風味與吃法。

問鼎、肉多多、泰滾、22:02皆推出期間限定的美牛套餐。其中，問鼎麻辣鍋全部選用Choice以上等級的美國肋眼沙朗、美國牛小排，2人美牛海陸套餐選用美國CAB安格斯黑牛及美國Choice頂級牛五花作成美牛拼盤1,380元，而4人美牛豪華海陸套餐加上美國Choice無骨牛小排、美國冷藏熟成安格斯神仙牛3,680元。

標榜高CP值大份量的肉多多火鍋，則以「美牛大三元」為名，推出由三種不同部位組合的美牛雙人海陸套餐，美國牛肉選用美國PRIME板腱、美國無骨牛小排、美國超越黑牛三種上等美牛品項，搭配上時令海鮮盤1,380元，算是超值之選。

泰滾泰式火鍋新推的「精選美牛雙人套餐」，以冬蔭功、椰奶雞、綠咖哩、檸檬香茅等泰式湯底搭配美國CAB安格斯沙朗牛、特選美國去骨鮮牛，1,499元。

22:02火鍋店追求食材的天然新鮮，專攻有機、無毒和友善種植的肉品蔬菜食材，活動期間也推出2人份的「美牛無雙」套餐和4人份的「美牛總動員」套餐，分別為799元、899元。

除了限定套餐外，鼎王、無老鍋、馬辣、新馬辣、東吉水產、好室鍋物、食徒等餐廳，消費指定美牛品項，也可享有各種抽獎活動及刮刮卡優惠。