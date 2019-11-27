親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

35歲高以翔大陸錄影昏倒 浙江新聞證實：搶救無效去世

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

三星Galaxy S11系列長這樣？三種尺寸、鏡頭增至五個

2019-11-27 11:26聯合報 記者黃筱晴／即時報導

隨著三星下一代旗艦機發表的時間越來越接近，關於Galaxy S11的傳聞也越來越多，根據多次精準預測新機設計的知名爆料人OnLeaks在91mobiles網站上所揭露的最新Galaxy S11系列渲染圖，可以看到Galaxy S11外觀很可能會延續Galaxy Note 10系列設計風格，相機鏡頭數量增加至五個，並改採類似iPhone 11、Pixel 4的矩形排列。

根據OnLeaks預測，Galaxy S11系列將如同前一代依樣推出三種尺寸，介於6.63吋至6.7吋之間，其中S11e和S11將同時提供4G和5G版本，S11+則將標配5G。從渲染圖中我們可以看到Galaxy S11的螢幕相機開孔與Galaxy Note 10一樣移到了中間，機身厚度似乎沒有太大變化，但上下邊框都變得更窄，但並未出現如之前其他網站猜測的瀑布屏設計。

背面五鏡頭系統採用矩形排列，在原有廣角＋長焦＋超廣角的基本三鏡頭組合之外，應該還是會有捕捉景深訊息的3D ToF鏡頭，另外還有一顆鏡頭的用途則尚不清楚。但可以想見，三星Galaxy S11系列依舊會在相機規格上有突破表現，除了畫素提升，還有可能首次亮相5倍光學變焦、8K影片錄製，或是類似蘋果Deep Fusion的技術。據傳三星Galaxy S11將有可能在2020年2月18日發布，就讓大家拭目以待。

知名爆料人OnLeaks在91mobiles網站上所揭露的最新Galaxy S1...
知名爆料人OnLeaks在91mobiles網站上所揭露的最新Galaxy S11系列渲染圖。圖／摘自91mobiles
分享
Galaxy S11系列渲染圖螢幕相機開孔與Galaxy Note 10一樣移到...
Galaxy S11系列渲染圖螢幕相機開孔與Galaxy Note 10一樣移到了中間。圖／摘自91mobiles
分享
Galaxy S11系列渲染圖背面五鏡頭呈矩形排列。圖／摘自91mobiles
Galaxy S11系列渲染圖背面五鏡頭呈矩形排列。圖／摘自91mobiles
分享
Galaxy S11系列渲染圖側面並未出現瀑布屏設計。圖／摘自91mobiles
Galaxy S11系列渲染圖側面並未出現瀑布屏設計。圖／摘自91mobiles
分享

相關新聞

趁黑色星期五買Google手機？台美官網落差很大

2019-11-26 19:31

跟三眼怪說掰掰！iPhone 12升級四顆鏡頭、玫瑰粉新色？

2019-11-26 15:43

華為旗下榮耀第一款5G手機 最低配售價3299人民幣

2019-11-26 22:01

紅米也要推5G手機了 紅米K30將在12月亮相

2019-11-26 19:19

網路吃到飽爭議商用一個月用1TB NCC要出手了

2019-11-26 00:40

聯發科確定天璣品牌僅用於5G連網產品 仍不會進軍Arm常時連網筆電

2019-11-27 10:13

Ericsson在台建立 符合5G網路測試需求的「案室」

2019-11-27 10:06

證明自身技術能力 傳OPPO準備打造以「M1」為稱的自製處理器

2019-11-27 09:54

realme確認旗下首款5G連網手機 將以realme X50為稱

2019-11-27 09:53

Intel宣布與聯發科合作PC使用5G連網晶片 Dell、HP將率先採用

2019-11-26 08:47

iPhone傳5G版記憶體升級 SE2版明年3月亮相

2019-11-25 14:02

未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

2019-11-25 10:08

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08

你信嗎？蘋果：我們都是虧錢在幫用戶做維修

2019-11-23 18:26

OPPO確定12月揭曉Reno 3 率先搭載ColorOS 7與S735處理器

2019-11-23 16:36

這些天 我與折疊手機朝夕相處

2019-11-22 20:15

iPhone 11助攻 10月手機銷量升溫

2019-11-22 10:12

延長50%續航 iPhone 11智慧電池殼售價4075元

2019-11-21 11:01

想入手Pixel 4再等等！黑色星期五大降6000元

2019-11-20 20:24

公共USB充電站免費又方便？ 美官員勸你不要用

2019-11-20 15:06

realme於歐盟註冊5G相關商標 預期以realme X3作為首款5G手機

2019-11-20 10:32

以Galaxy Fold為基礎 三星重新打造與中國電信合作的W系列折疊手機

2019-11-20 10:24

以星際大戰「凱羅忍」形象設計 三星推出限量特別款Galaxy Note 10+

2019-11-20 09:06

華為高價折疊手機開賣秒殺售罄 消費者和專家有話說

2019-11-19 17:03

不能無限吃到飽了？中華電信修正合約 限制超量數據魔人

2019-11-19 16:41

台灣之星日租漫遊新增歐亞6國 原號漫遊吃到飽88起

2019-11-19 12:30

三星新手機系列曝光？絕美無邊際螢幕超驚人

2019-11-18 16:00

Motorola以Razr品牌重新打造手機後 HTC或許有意復刻經典機種

2019-11-18 10:58

Google開始在美國境內 開放Android手機使用RCS格式簡訊

2019-11-18 10:46

東奧與娛樂產業 將成台灣5G發展助力

2019-11-17 11:32

台灣5G資費怎麼走 恐成業者頭痛難題

2019-11-17 11:31

5G頻譜12/10競標 3.5GHz如信義計畫區兵家必爭

2019-11-17 11:31

5G明年中旬將上路 消費者盼殺手級應用

2019-11-17 11:28

太猛！左右滑蓋的iPhone概念機被他打造出來了

2019-11-16 20:28

iPhone史上最大漏洞！免密碼就可取你的資料 無法修復

2019-11-16 16:16

這樣充殺你電池壽命！達人曝手機充電「5大正確秘招」

2019-11-16 11:00

聯想可折疊手機首發：摩托羅拉經典款復活

2019-11-15 22:24

蘋果臉部3D感測辨識 與3D感測觸控不同

2019-11-15 22:15

雷軍：明年小米至少推10款5G手機

2019-11-15 19:14
看更多

熱門文章

跟三眼怪說掰掰！iPhone 12升級四顆鏡頭、玫瑰粉新色？

2019-11-26 15:43

趁黑色星期五買Google手機？台美官網落差很大

2019-11-26 19:31

華為旗下榮耀第一款5G手機 最低配售價3299人民幣

2019-11-26 22:01

Google智慧音箱開口說中文 台灣團隊8年有成

2019-11-26 17:23

紅米也要推5G手機了 紅米K30將在12月亮相

2019-11-26 19:19

聯合新聞網 vs.經濟日報強強聯手 搶攻智慧音箱多元內容服務

2019-11-26 12:09

OTT進入準世界大戰 內容即生活時代將來臨

2019-11-26 16:41

凌群攜手訊連 Ayuda服務型機器人導入FaceMe人臉辨識

2019-11-26 18:01

漫威確定 與圓谷製作合作打造全新《超人力霸王》系列作品

2019-11-27 09:58

Google Nest Mini上市 結合凱擘A1 Box實現聲控轉台

2019-11-26 17:37

5年後終於「回家」 阿里巴巴正式於香港掛牌上市

2019-11-26 15:24

首款NEST產品終於登台 NEST Mini迷你智慧喇叭串接更多在地服務

2019-11-26 12:08

Google智慧音箱台灣大獨家開賣 明年銷量上看十萬台

2019-11-26 15:47

與Gogoro合作 BOSCH子公司共享電動車服務將逐步關閉

2019-11-27 10:03

陳美伶：5G即將大鳴大放的時代 資料如「新的能源」

2019-11-26 14:40

未來會有更多NEST產品進駐台灣 Google Assistant還能以Duo功能通話

2019-11-26 15:25

華碩雙觸控螢幕筆電「Project Precog」可能會在明年成為市售商品

2019-11-27 09:57

聯發科首款整合5G連網晶片的處理器 將以天璣1000為稱

2019-11-26 15:24

低價搶市占 軟體決勝

2019-11-26 14:49

夏普5G手機將在台灣現身 2020全新品發表會倒數

2019-11-26 16:28

台灣大獨賣 Google Nest Mini在台上市

2019-11-26 14:42

想播音樂 出張嘴就好

2019-11-26 14:45

台灣首座 愛立信成立「5G測試暗室」

2019-11-26 17:50

Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon 開始為亞馬遜河流域帶來網路資源

2019-11-27 09:59

聯發科確定天璣品牌僅用於5G連網產品 仍不會進軍Arm常時連網筆電

2019-11-27 10:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top