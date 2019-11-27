三星Galaxy S11系列長這樣？三種尺寸、鏡頭增至五個

2019-11-27 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



隨著三星下一代旗艦機發表的時間越來越接近，關於Galaxy S11的傳聞也越來越多，根據多次精準預測新機設計的知名爆料人OnLeaks在91mobiles網站上所揭露的最新Galaxy S11系列渲染圖，可以看到Galaxy S11外觀很可能會延續Galaxy Note 10系列設計風格，相機鏡頭數量增加至五個，並改採類似iPhone 11、Pixel 4的矩形排列。

根據OnLeaks預測，Galaxy S11系列將如同前一代依樣推出三種尺寸，介於6.63吋至6.7吋之間，其中S11e和S11將同時提供4G和5G版本，S11+則將標配5G。從渲染圖中我們可以看到Galaxy S11的螢幕相機開孔與Galaxy Note 10一樣移到了中間，機身厚度似乎沒有太大變化，但上下邊框都變得更窄，但並未出現如之前其他網站猜測的瀑布屏設計。