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只有3天！全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起

2019-11-27 11:05聯合報 記者何雅玲／即時報導

超市業者也加入「黑色購物節」促銷戰局，全聯於11/29～12/1限時3天推出超過百件黑色商品第2件5折起優惠，品類涵蓋食品、用品、生鮮等。活動期間內用PX Pay儲值金支付單筆滿800元可再享5%回饋。

全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起。圖/全聯提供
全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起。圖/全聯提供
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全聯表示，去年首次搶攻「黑色星期五」商機，當時為期3天活動創造超過7億元業績。今年限時三天祭出第2件5折起折扣，精選超過百件黑品優惠，包含黑色包裝、黑色素材、黑色品牌等「三黑」商品。

推薦食品包含「泰山第一道冷壓橄欖油(500ml)」、「大同釀造黑豆醬油(400ml)」、「台灣穀堡－黑泥特栽履歷米(3kg)」、「黑松沙士(2000ml)」、「伯朗醇黑咖啡－無糖(240ml)」等。用品推薦則有「棉花共和國動感保暖機能衣圓領黑色」、「德國dalli深色及毛料洗衣精(1.1L)」等。生鮮商品則有「山珍松本茸(100g/盒)」第2件5折起，以及「善美的有機黑豆芽(180g)」買1送1等。

同時，還推出「生活家電感恩回饋」。限量商品包含「iNO CB760藍牙體重計Hello Kitty (白)」、「Haier 除醛神器-小H空氣清淨機」、「HERAN禾聯電熱絲電暖器」、「HERAN禾聯35L鑽石背板智能電子式烤箱」、「鍋寶全營養自動調理機」等。

保暖黑色購物節橄欖油

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