貓小姐Ms.Cat聖誕貼圖應景登場！聖誕節交換禮物就是要「貓」一下

2019-11-27 13:27 聯合新聞網 聯合數位文創



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聖誕節即將到來，街頭都換上繽紛夢幻的聖誕裝飾，無法親自送禮的現代人、也可以用Line貼圖互道祝福。聯合數位文創旗下貓系療癒圖文作家「貓小姐Ms.Cat」，繼大受貓奴喜愛的「貓小姐的日常生活」、「貓小姐的慵懶假期」Line貼圖後，再次推出應景的「貓小姐的聖誕節」，可愛貓星人換裝聖誕氣息，結合時下流行用語，令日常對話更生動有趣。

無論是戴上紅色聖誕帽、可愛麋鹿頭飾，貓星人都能充份融入其中，許多人聖誕節必玩的交換禮物，貓貓狗狗們完美演繹收到爛禮物時的表情，令人會心一笑。與時下流行用語結合，像是胖橘貓的「阿嬤養的」、無言以對的「你當我是…」、網友最愛用的「我就靜靜坐著」，常見用語貓化後更加可愛逗趣。

聖誕節三五好友、或公司行號最愛玩交換禮物，還在煩惱不知該買什麼嗎？特別精選三款實用有趣的貓系好禮，無論是不是貓奴都能愛不釋手，隨時都要「貓」一下，今年交換禮物選這個準沒錯！

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每到聖誕節慶日本街頭總是妝點上浪漫聖誕燈飾，吸引海內外旅客到訪，感受夢幻的聖誕氣氛。KOZENIYA台日幣零錢盒，對應不同銅板大小，將零錢一一歸位，輕鬆購物結帳，成為新一代旅日神器，結合貓小姐Ms.Cat可愛圖示，送禮自用兩相宜。

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