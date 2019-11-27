Supreme x Nike 最新聯名曝光 網友歡呼：買起來！

2019-11-27 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



時序進入冬天，Nike又釋出重磅聯名消息，這次除了跟日本知名潮牌Undercover再度攜手以外，更讓潮流粉絲關注則是與街潮天王品牌Supreme聯名的最新一系列秋冬單品，已經在社群掀起討論，新品將在11月底陸續登場，不少粉絲迫不及待大呼「買起來！」。

Nike與Undercover再度合作呼應這幾年的「戶外機能」趨勢，推出魚尾大衣、連帽上衣、短袖口袋上衣及工裝長褲等，並都增加實用的設計，像是不需拉起袖子，就可查看手表時間的實用衣袖設計，以及三個拉鍊式的小口袋和兩個大口袋，足夠收納日常配件。此外，還有在巴黎伸展台上首度亮相的Nike x Undercover React Boot和Air Max 720科技款運動鞋，Nike x Undercover服飾系列以及黑紅兩款配色的Air Max 720 將於11月30日於指定店點發售。

至於更讓粉絲期盼的Supreme x Nike 最新聯名系列，這次全系列品項眾多，包含像是以皮革製成的帽T、棒球衣及運動褲等，搭配潮味十足的旅行袋、戒指等配件，輔以Nike經典的大勾勾Logo以及背面則是Supreme Box Logo，不但夠潮也呼應了復古熱潮，顏色部分則有紅白黑三色可選。