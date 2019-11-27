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Supreme x Nike 最新聯名曝光 網友歡呼：買起來！

2019-11-27 10:43聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

時序進入冬天，Nike又釋出重磅聯名消息，這次除了跟日本知名潮牌Undercover再度攜手以外，更讓潮流粉絲關注則是與街潮天王品牌Supreme聯名的最新一系列秋冬單品，已經在社群掀起討論，新品將在11月底陸續登場，不少粉絲迫不及待大呼「買起來！」。

Nike與Undercover再度合作呼應這幾年的「戶外機能」趨勢，推出魚尾大衣、連帽上衣、短袖口袋上衣及工裝長褲等，並都增加實用的設計，像是不需拉起袖子，就可查看手表時間的實用衣袖設計，以及三個拉鍊式的小口袋和兩個大口袋，足夠收納日常配件。此外，還有在巴黎伸展台上首度亮相的Nike x Undercover React Boot和Air Max 720科技款運動鞋，Nike x Undercover服飾系列以及黑紅兩款配色的Air Max 720 將於11月30日於指定店點發售。

至於更讓粉絲期盼的Supreme x Nike 最新聯名系列，這次全系列品項眾多，包含像是以皮革製成的帽T、棒球衣及運動褲等，搭配潮味十足的旅行袋、戒指等配件，輔以Nike經典的大勾勾Logo以及背面則是Supreme Box Logo，不但夠潮也呼應了復古熱潮，顏色部分則有紅白黑三色可選。

根據官網資料顯示，2019 秋冬聯名服飾系列預計於 11 月 29 日開始販售，亞洲則是於 11 月 30 日在日本專門店登場，屆時勢必又要掀起一股排隊瘋搶的熱潮。

Supreme x Nike 最新聯名系列可拆帽衝鋒衣。圖／摘自Supreme官...
Supreme x Nike 最新聯名系列可拆帽衝鋒衣。圖／摘自Supreme官網
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Supreme x Nike 最新聯名系列棒球衣。圖／摘自Supreme官網
Supreme x Nike 最新聯名系列棒球衣。圖／摘自Supreme官網
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Supreme x Nike 最新聯名系列戒指。圖／摘自Supreme官網
Supreme x Nike 最新聯名系列戒指。圖／摘自Supreme官網
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Nike x Undercover Air Max 720科技款運動鞋。圖／Ni...
Nike x Undercover Air Max 720科技款運動鞋。圖／Nike提供
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Nike x Undercover React Boot運動鞋。圖／Nike提供
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Supreme x Nike 最新聯名系列旅行袋。圖／摘自Supreme官網
Supreme x Nike 最新聯名系列旅行袋。圖／摘自Supreme官網
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Supreme x Nike 最新聯名系列棒球衣。圖／摘自Supreme官網
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Supreme x Nike 最新聯名系列旅行袋。圖／摘自Supreme官網
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Supreme x Nike 最新聯名系列帽T。圖／摘自Supreme官網
Supreme x Nike 最新聯名系列帽T。圖／摘自Supreme官網
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Supreme x Nike 最新聯名系列運動長褲。圖／摘自Supreme官網
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Supreme x Nike 最新聯名系列棒球衣。圖／摘自Supreme官網
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Nike x Undercover 魚尾長大衣。圖／Nike提供
Nike x Undercover 魚尾長大衣。圖／Nike提供
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Supreme x Nike 最新聯名系列墨鏡。圖／摘自Supreme官網
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