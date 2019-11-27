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台灣第一個親子動手做大型互動體驗展！親子天下MAKER PARTY週五盛大展開

2019-11-27 10:30聯合新聞網 udn售票網

2018年第五屆親子天下MAKER PARTY 活動盛況。圖／親子天下提供
2018年第五屆親子天下MAKER PARTY 活動盛況。圖／親子天下提供
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親子天下每年底固定舉辦的大型親子動手做STEAM教育體驗展—MAKER PARTY將於本月29日(五)盛大開展。連續五年都號召上萬個親子家庭一起動手做，今年大會同樣從週五上午開始，連續三天在台北圓山公園花博爭艷館進行，現場共有近200個STEAM教育展示攤位，以及超過1,000場以上的動手做體驗活動，預計三天內將湧入超過上萬人次的親子家庭參加。

108課綱重點課程「生活科技素養」所提倡之「做、用、想」，其實就是MAKER的核心精神，也是「親子天下MAKER PARTY」一直致力打造的體驗平台。今年的MAKER PARTY以「實驗室精神Try again, make it happen」為主軸，整整三天活動為3～15歲孩子打造出兼具遊戲情境與探索樂趣的實驗基地。體驗活動也特別分齡分區設計，期望讓孩子走進融合跨領域創新的學習場域，實際歷經啟蒙、摸索到體驗、實作等歷程，體會學習的價值。

主展【超厲害的佐羅力發明展】三大巨型立體互動裝置，作者原裕偕夫人蒞台看展，邀請小小MAKER加入體驗

現場除了上百組創客夥伴和企業共襄盛舉之外，親子天下今年特別邀請台灣小學生界的超級巨星—《怪傑佐羅力》擔任MAKER PARTY代表人物，並隆重策畫打造《超厲害的佐羅力發明展》，包括：拯救世界末日屁力倍增機、佐羅力巨型相撲機器人大賽、恐怖賽車跑道等巨型設置，將書中的想像世界與孩子最愛的佐羅力發明項目立體化，包括：AR體驗、數位互動、科學動能遊戲等，真實呈現在大小粉絲眼前。

《怪傑佐羅力》全集在日本熱賣近30年，全球銷售達3,600萬冊，在日本更打敗電視卡通、網路動畫，征服所有不愛閱讀的小朋友，在台灣也創下各圖書館幾乎總是借不到書的景況。作者原裕(Yutaka Hara)老師也將從日本提前來台，搶先體驗書內大型展覽的立體化成果。「我認為不管如何失敗，仍鍥而不捨地挑戰一切的佐羅力，展現的正是MAKER精神；懂得運用智慧、度過難關，這種不放棄的精神，也是長大進入社會以後最重要的事。」原裕老師真摯地向台灣讀者喊話。

親子天下創辦人兼執行長何琦瑜表示：創客(MAKER)運動之所以能夠培養創新精神，很重要的心態是我們要看重整個歷程更大於結果。因為在歷程中，會帶領孩子做出一個設計的原型，然後在歷經過失敗、修正、然後再失敗的過程中，孩子會愈來愈接近可能「對」的答案。而這個歷程也正能讓孩子解決一個他過去可能從沒有見過的問題，甚至能試圖提供一個別人沒有遇過的需求。

特展「教育創新100—STEAM新教育展」板橋高中顏椀君攜手四季藝術幼兒園聯合策展，演示STEAM教育及學習的多元樣貌

面對未來的新教育，STEAM是培養跨域整合能力的關鍵要素，也是全球中小學在教育轉型上致力追求的關鍵目標。在這次的MAKER PARTY大會中，親子天下「教育創新100」團隊特別邀請台灣創客教育先行者板橋高中顏椀君老師，以及幼兒創客教育領航者四季藝術幼兒園聯手，以STEAM為主題策展，匯聚了體制內學校、實驗學校與民間企業的創意資源，從幼兒教育開始，展現一連串的創新教學形式。

走進展區，隨手在創客教育的「迴轉壽司檯」點餐，就能立刻看見STEAM教學的多元個案，孩子也能親自動手製作吹箭、轉蛋機、飛輪、吉他、牙刷機器人、光影燈…等，實際體會STEAM精神。四季藝術幼兒園則將日常的學習環境複製到現場，建構出一個能讓孩子自由動手敲打木頭、組裝車子、拆解腳踏車、實驗馬達結合燈光的光影變化、創作屬於自己的服裝...等的空間，讓小小孩也能體會當個MAKER的樂趣。

何琦瑜補充說明，六年前台灣的創客運動剛興起時，民間雖然也有許多 MAKER SPACE出現，但當時的環境氛圍比較偏向經濟、科技領域的應用，STEAM與中小學的連結較少。親子天下透過英、美兩國越洋採訪，驚艷地發現創客運動在中小學教學現場所創造的學習成效，所以率先導入創客主題相關的冬夏令營與小型STEAM課程，試圖帶領家長認識什麼是STEAM新教育。

所謂的「STEAM」就是跨領域跨科別地把Science(科學)、Technology(技術)、Engineering(工程)、Art(藝術)、Math(數學)這五大領域整合起來的一種教育新概念。最初創客運動之所以興盛，主要原因來自於美國對發展科技理工人才的需求，當時的STEM教育並不包含Art藝術這個元素。但整個創客運動發展到後來，大眾普遍感覺沒有Art藝術的STEM缺乏一種靈魂，所以才將Art加入並將這個新創客教育整合起來。

經過了六年努力，現在台灣的家長們已經對STEAM這個概念較為了解熟悉，全球也有愈來愈多的國家加入STEAM新教育的推動行列。因為如此，台灣的創客運動不再只是理工學科或科青的專屬活動，從幼兒園到中小學都有機會參與，對大眾來說接受度也相對提高，具體發展成一種強調培養「跨域整合」能力的新概念教育。

創造激發STEAM產業互相交流與活化合作契機的盛會

除了主、特展，今年MAKER PARTY總共有近兩百多組的參展廠商，其中包括：創客教育課程的直接供應商、全台各縣市正在推動創客教育的種子教師、學習類玩教具開發商提供相關產品與服務，規模相較往年盛大豐富，節目也更加豐富，包括：有最新Motion Capture技術互動體驗、小行星唱跳遊戲活動，《怪傑佐羅力》系列作者原裕老師也將親臨現場為粉絲們簽書。

MAKER PARTY連續舉辦五年來，許多家長希望孩子走進這個充滿創意與實驗性質的冒險空間時，能在短短三天內體驗到最多的動手做活動，並藉此嘗試探尋自己的志趣。何琦瑜也特別強調，未來無論傳統或新奇的工作，都有可能是我們不曾接觸過的事物，培養能力去定義並解決問題，以及擁有不害怕「我不知道」的心態，是親子天下推動MAKER PARTY與STEAM新教育時，想要傳遞給大眾的創客教育精神與價值。

活動資訊

2019年第六屆親子天下MAKER PARTY

時間：11/29(五)上午10:00-下午18:00

　　　11/30(六)～12/01(日)上午09:30-下午18:00(17:00停止售票及入場)

地點：台北圓山花博爭艷館(台北市中山區玉門街1號)

購票：udn售票網

親子天下幼兒園發明展

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