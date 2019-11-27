不想戴魚鉤、喇叭芽還有網美款！十大網路人氣真無線藍牙耳機

2019-11-27 15:11 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



耳機還有線是在哈囉？

真無線藍牙耳機越來越流行，甚至因為太容易掉落，成為地鐵人員的惡夢之一。不過除了全球銷售冠軍的AirPods，還有許多耳機在外型、配戴舒適感、牢固和音質上有不同表現，更厲害還有降噪功能，一戴上就進入另一個世界。

當然挑選耳機最重要的是配戴起來是否合適，以及有無符合使用需求，如果不舒服，音質再好也沒用啦！今日DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，看哪幾款3000元至8000元的真無線藍牙耳機是網友最愛！

image soruce：FB/AVIOT Taiwan

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No.10 Bose SoundSport Free

音響大廠Bose推出SoundSport Free，主打運動型功能，跑步或重訓都很適合，配戴起來相當牢固。Bose的音質向來絕佳，收音效果也很棒。不過此款的充電盒造型跟其他款耳機相比較大，網友也提到，常有左耳不穩定會斷線的災情。

售價：5399元

No.9 Dashbon SonaBuds 2 Pro

Dashbon以高CP值聞名，上一代SonaBuds２就已經有不錯評價，新款的Pro，外型鐵灰偏輕巧，左右耳可以單邊使用。有網友認為，第二代的連結距離有提升，前代手機放口袋訊號會不穩，這代穩定不少，電池續航力也長達15小時。



售價：3680元

No.8 NuForce BE Free6

隸屬於Optoma的品牌NuForce，以平價路線打開市場。BE Free6的耳機外型是較少見的碳黑色磨砂，最被網友推薦的特點包括了相當輕量，戴上時不會有異物感，防水等級有IPX5，不但防汗還能清洗，適合想要運動時聽音樂或通勤使用。

售價：3290元

No.7 Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds推出時，時常被拿來和Apple的AirPods比較，因為兩款都是手機大廠出的，只是在外型有同差異。Galaxy Buds的耳塞設計較貼合人耳，隔音效果好，同時也能夠支援無線充電，或用自家手機反向充電。不過有網友在開箱影片下留言，認為Galaxy buds的收音不太行，玩遊戲會延遲，移動時會斷訊，因此推薦在固定或密閉空間使用。

售價：4290元

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No.6 Mavin Air-X

真無線藍牙耳機多半給人較為陽剛的印象，配色不是黑就是白，Mavin Air-X則是提供了黑、白、紅、藍、粉等顏色，外觀是鋼琴烤漆，讓在意耳機造型的消費者有不同選擇。Mavin Air-X主打10小時的超高續航力，不少開箱過的YouTuber也認為，音質表現不差，中高音不會太刺耳，聽久了不會有不舒服的感覺。只是跟一般中價位的藍牙耳機一樣，還是會有稍微延遲的問題。

售價：3990元

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No.5 Sudio TOLV

來自瑞典的廠牌Sudio TOLV，就是一款網美耳機，外觀是簡約高級的設計風，也有淺藍、墨綠和粉色可選，完全就是時尚配件。因為高顏值和質感的外型，在真無線藍牙耳機中相當少見引起熱議，不過網友認為，在通話品質和音質上表現較不突出。

價格：3075元

No.4 Jabra Elite Active 65t

Jabra 是間老牌的丹麥耳機廠商，Jabra Elite Active 65t剛推出時，全球銷量僅次 AirPods與 Galaxy Buds，這款耳機更專注在耳機的根本體驗，不但防水防塵上更突出，音質也不錯。不過論壇上常有網友分享，左右耳容易不平衡的災情。

售價：7290元

No.3 Taotronics Duo Free+

Taotronics Duo Free+在預購時期就很熱門。除了皮革外型，貼合耳窩的監聽式設計可以做到物理降噪，再加上低延遲的表現佳，看一般影片不會感到唇形和聲音對不上，是許多網友在推薦藍牙耳機時的口袋名單，缺點就是連線偶爾會不穩。

售價：3688元

真無線藍牙耳機新層次！解鎖主動式降噪

真無線藍牙耳機之所以引起這麼多關注，就是因為今年有兩家大廠推出了擁有主動式降噪功能的耳機。過去有良好降噪品質的耳機多半是使用耳罩式的，現在通勤或運動中，就有更輕巧方便的高品質選擇。

No.2 SONY WF-1000XM3

SONY的WF-1000 XM3除了有主動式降噪，同時也使用觸碰面板，以及專屬APP，有等化器可以調整音頻，也能偵測走路、跑步和搭乘交通工具的降噪模式。曾開箱過的YouTuber都提到，WF-1000XM3算是真無線藍牙耳機中，音質表現相當突出的，但因為體積稍大以及連線的穩定度，配戴的舒適感略遜於AirpodsPro。

售價：7490元

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No.1 AirPods Pro

AirPods一直以來都很受歡迎，有主動式降噪功能的AirPods Pro推出後，更讓果粉瘋狂。AirPods Pro外型輕巧，跟APPLE手機連線的通話品質更無庸置疑，降噪功能不俗。只是AirPods的造型常被網友嘲諷，先前是魚鉤，新一代則進化成喇叭芽。有YouTuber認為，跟SONY的WF-1000XM3相比，AirPods Pro音質表現較不纖細。

售價：7990元

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