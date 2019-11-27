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2斤「東星斑」肥又鮮！Hi-Q鱻食5款尾牙桌菜　加贈梅酒

2019-11-27 00:36聯合報 記者陳睿中／即時報導

隨著年節將近，Hi-Q褐藻生活館的Hi-Q鱻食，自即日起也以褐藻所飼養的鮮魚為主角，推出5套不同組合的桌菜料理，包括有褐藻甘鱻露清蒸Hi-Q東星斑、十全藥膳褐藻鱸鰻等選擇，另外訂席還可享褐藻茶、褐藻咖啡、褐藻梅酒等不同的飲品招待。

Hi-Q鱻食的料理，多是使用自家褐藻所飼養、提煉而成的食材入饌，或是以褐藻產品進行調味。以「金目鱸魚」為例，以褐藻為飼料，DHA與EPA高於石斑魚6倍；另外2斤重的東星斑、5斤以上的鱸鰻，也都是以褐藻餌料飼養長大。調味用的Hi-Q褐藻甘鱻露，則是以古法醬油搭配多種海鮮與褐藻萃取液熬煮而成。

本次Hi-Q鱻食所推出的桌菜料理，每桌適用10人，共有8,800～18,800元的5種組合，各有9～10款料理，每桌至少有2款以上的褐藻魚肉料理。料理中分為好魚系、好運系、好鮮系等不同的菜色。依照方案不同，而有十全藥膳褐藻鱸鰻、褐藻甘鱻露清蒸Hi-Q東星斑、褐藻甘鱻露清蒸Hi-Q龍虎斑等不同料理上桌。其中「褐藻甘鱻露清蒸Hi-Q東星斑」選用2斤以上的東星斑入菜，以粵式手法帶出魚肉的鮮美。另外還有褐藻甘鱻露煨蹄膀、褐藻昆布醬燒北海道干貝等「褐藻系料理」。

即日起至2020年2月底期間，訂席即享褐藻茶、褐藻咖啡無限暢飲。訂購8,800～12,800的方案，每桌加贈褐藻梅酒1瓶；訂購15,800以上方案，每桌贈褐藻梅酒2瓶。另外每桌加價1,600元，也可享褐藻梅酒調飲無限暢飲方案。現場也提供滿額消費禮包，可作為加碼摸彩禮。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

白灼青龍白蝦與褐藻昆布醬燒北海道干貝。記者陳睿中／攝影
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添加有紅棗、枸杞等十種藥材的十全藥膳褐藻鱸鰻。記者陳睿中／攝影
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褐藻冷菜拼盤。包含古早味香腸、芥末中卷、褐藻甘鱻露滷九孔鮑等小菜。記者陳睿中／攝...
褐藻冷菜拼盤。包含古早味香腸、芥末中卷、褐藻甘鱻露滷九孔鮑等小菜。記者陳睿中／攝影
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使用2斤以上東星斑入菜的「褐藻甘鱻露清蒸Hi-Q東星斑」。記者陳睿中／攝影
使用2斤以上東星斑入菜的「褐藻甘鱻露清蒸Hi-Q東星斑」。記者陳睿中／攝影
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Hi-Q褐藻生活館的Hi-Q鱻食即日起推出5款桌菜料理。記者陳睿中／攝影
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