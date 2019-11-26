百達翡麗Ref.2523腕錶亞洲成交創新高 專家解密

2019-11-26 22:48 聯合報 記者釋俊哲╱即時報導



百達翡麗Patek Philippe一枚古董時計Ref.2523世界時區琺瑯彩繪腕錶，日前於香港佳士得秋拍創新高。這款1953年由義大利知名經銷商Gobbi打造、玫瑰金材質的「L’Heure Bleue」腕錶，除了在拍賣會前就得到各方熱議，最終便以約台幣2.77億元的成交價，刷新亞洲拍賣會的腕錶成交紀錄。

玫瑰金與藍色琺瑯面盤的組合，據聞當年生產僅在個位數以內，極其稀有。圖／佳士得提供 分享 facebook

知名錶評家曾士昕則分析，「品牌知名度」、「稀有性」、「良好品項」與「複雜功能」是為箇中四大關鍵。百達翡麗在收藏家心中原已享有極高評價，而此款腕錶更為1842年成立於米蘭的經銷老舖聯名販售，除錶面半透明藍色琺瑯上有金色Gobbi字樣，據聞當時全數生產約20枚，而藍色琺瑯面盤與玫瑰金材質的組合僅個位數以內，稀有性無庸置疑。