與天爭高 IWC與美國海軍特技隊BlueAngels聯名
翱翔青空、與天爭高，是當代人類智慧文明與科技的夢想實踐。向來與賽車賽事、海洋深潛活動多所聯結的IWC萬國錶，近日則宣佈成為美國海軍「藍天使」特技飛行隊（Blue Angels U.S. Naval Flight Demonstration Squadron）的官方合作夥伴，並推出聯名錶款：飛行員計時腕錶 「藍天使」特別版。
成軍於1946年的藍天使特技飛行隊，由美國海軍與海軍陸戰隊隊員共同組成，同時也是極富聲望與歷史的老牌特技飛行隊伍，現今採用的是藍色機身、黃色U.S NAVY字樣的F/A-18「大黃蜂」戰鬥攻擊機，這也造就了聯名計時腕錶以藍色錶面搭配黃色內圈刻度的色彩運用；而聯名錶款則以飛行員計時腕錶為基礎，使用了拋光黑色氧化鋯陶瓷錶殼，酷炫十足，同時自動上鏈機芯具備68小時約三日的動力儲備，軟鐵內殼還可保護機芯免於磁力影響導致的運轉誤差，相當符合飛行員的實際需求。
此外同以計時碼錶聞名的瑞士品牌百年靈Breitling過往也贊助了由阿帕奇航空（Apache Aviation）運作的民間專業特技飛行隊伍；唯此項獨家合作將在2019年底到期，百年靈選擇將合約開放，效法如F1一級方程式賽車般的多重贊助模式，並期許傳播效益能以此再提昇，畢竟真要如同Rolex勞力士般長期同時贊助賽車、帆船、網球等多重賽事？其帶來的可觀曝光效益，背後可與驚人的天價贊助費用，同步正成長。
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