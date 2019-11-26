與天爭高 IWC與美國海軍特技隊BlueAngels聯名

2019-11-26 22:48 聯合報 記者釋俊哲╱即時報導



翱翔青空、與天爭高，是當代人類智慧文明與科技的夢想實踐。向來與賽車賽事、海洋深潛活動多所聯結的IWC萬國錶，近日則宣佈成為美國海軍「藍天使」特技飛行隊（Blue Angels U.S. Naval Flight Demonstration Squadron）的官方合作夥伴，並推出聯名錶款：飛行員計時腕錶 「藍天使」特別版。

成軍於1946年的藍天使特技飛行隊，由美國海軍與海軍陸戰隊隊員共同組成，同時也是極富聲望與歷史的老牌特技飛行隊伍，現今採用的是藍色機身、黃色U.S NAVY字樣的F/A-18「大黃蜂」戰鬥攻擊機，這也造就了聯名計時腕錶以藍色錶面搭配黃色內圈刻度的色彩運用；而聯名錶款則以飛行員計時腕錶為基礎，使用了拋光黑色氧化鋯陶瓷錶殼，酷炫十足，同時自動上鏈機芯具備68小時約三日的動力儲備，軟鐵內殼還可保護機芯免於磁力影響導致的運轉誤差，相當符合飛行員的實際需求。