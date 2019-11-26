三好錶即將現身香港拍賣會 專業外媒Hodinkee亮點分析

2019-11-26 22:45 聯合報 記者釋俊哲╱即時報導



香港的消費市場受環境使然，近半年持續下探。然而日前佳士得秋拍賣拍出亞洲腕錶最高成交紀錄，無疑為拍賣市場注入一劑強心針；而被時尚雜誌譽為「全世界最酷鐘錶網站」Hodinkee推出日本版網頁，則是近期鐘錶收藏界另一話題。於此同時，Hodinkee本站也針對接下來即將來臨的香港富藝斯拍賣會，挑出三款亮點好錶，嘗試為市場再添新活水。

三款腕錶分別是朗格Datograph Up/Down Lumen腕錶，勞力士Oyster Perpetual Tru-Beat Ref. 6558腕錶，以及百達翡麗Nautilus 「Jumbo」Ref. 3700/1腕錶。其中朗格的Datograph系列首發於1999年，這款Lumen腕錶是系列作的第四號，除了具備精密的飛返計時功能，半透明可於夜間發光的錶面加上限量200款，皆為身價加分。勞力士的Ref.6558「True Beat」腕錶特別在於秒針移動方式仿照石英機芯，採一格、一格跳動，而非機械機芯的連續滑動式，加上其所使用的Cal.1040機芯當年僅少量供給數款勞力士腕錶使用、此為其中之一，可見其特殊懷舊之處。

最後百達翡麗的Nautilus Jumbo Ref. 3700/1腕錶，生產於初代作問世隔年的1977年，屬相當早期的款式。除了品項良好，名為「Tropical」棕色錶面也不多見，而錶款趣稱「Jumbo」則因1977年時，其42毫米的尺寸仍較當時主流的40毫米來得巨大、因而得名。三款腕錶即將在11月27日拍賣的香港富藝斯（Philipps）秋季拍賣會上落槌拍賣，身價高低起伏？明日自見分曉。