新光三越會員點數10點換1千抵用金 台北站前周年慶獨享

2019-11-26 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



作為百貨周年慶年度最後壓軸，新光三越台北站前店周年慶將於11/28開跑，加上品牌為衝刺年度最後一波購物潮，折扣也端出誠意滿滿的「探底價」。超過百樣必搶夯品全面2折起，家電端出「買機送機」、尾牙「滿5送1專區」。另外，會員還獨享兩大好康，周年慶首四日扣會員點數「1點」可兌換油、米等四大民生好物；App扣10點可領取1,000元電子抵用金。

壓軸周年慶輪到台北車站商圈的新光三越台北站前店出手，享化妝品滿2,000送200、全館滿5,000送500，大家電區法雅客+iStore最後一波首七日貴賓卡友+App會員獨享加碼滿萬送千。備戰年度最壓軸，站前店特別拜訪近百家指標廠商，爭取近百項商品獨家價，並搶先首賣亮點商品。

周年慶首四日扣新光三越會員點數1點，分別可兌換四項民生好物，包括斗南越光米鄉村版1公斤、日清製油零膽固醇芥籽油1公升、比利時藍舶天然細海鹽台灣版1公斤、龜甲萬丸大豆本釀醬油500ml。會員11/27下午二點起可上App扣10點領取1,000元電子抵用金，12月8日前於台北站前店的配合業種單筆消費滿5,000元可抵用500元。

MUJI周年慶限定福袋內容物包含被套、旅行收納袋、卡片零錢包、便當盒、燭台等商品，原價6,120元，特價888元，直接下殺15折。每年站前店周慶最搶手的被胎類，DORMA推出羊毛雙人冬被原價6,120元，特價1,999元，價格直砍至19折；皇室羽毛工房Hotel Life五星羽絨雙人冬被原價16,880元，特價3,999元，折扣深度也來到24折。

周年慶期間才有高價差與回饋，消費者總會瞄準周年慶採購家電，站前店今年端出「買機送機」優惠，像是Coway綠淨力噴射循環空氣清淨機獨家下殺7折，再加送抗敏型空氣清淨機。PHILIPS全自動義式咖啡機8折，再加送清淨除濕機。象印鐵器豪熱羽釜壓力IH電子鍋59折外，再送VE真空省電熱水瓶+不鏽鋼保溫瓶。

另外，今年適逢春節睽違8年再次提前，也等於趁早引爆過年買氣，針對企業尾牙採購，周慶期間推出家電「買5送1專區」，囊括廚房家電到美容家電重點機種，像是尾牙最愛蒸烤爐、虎牌電烤箱、PANASONIC洗顏儀等。