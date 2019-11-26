油皮、乾皮都不怕！冬季粉底液TOP前五名 上妝粉持久

冬天，就是考驗一整年大家對於保養、保濕的基本工作做了多少，上妝的第一步驟「粉底液」，也是取決於整體妝感最重要的一個環節。

想要把皮膚的小瑕疵都隱藏好，就要選擇對的粉底液，以下5款當紅熱賣的粉底液，讓大家在秋冬時上妝時，不用擔心脫皮，化妝有著好膚質。

Giorgio Armani 完美絲絨水慕斯粉底 SPF25 共12色/ 2,300元

說到粉底液，亞曼尼的完美絲絨水慕斯粉底液，絕對是粉底液界的扛霸子。

完美絲絨水慕斯粉底是一款適合混合肌及油性肌膚使用的粉底，不只濕潤保濕，遮瑕力表現的也很好。對於不喜歡厚重妝感的人來，是一大福音，妝感輕透，也比較偏向霧感的質地，想要清透奶油肌當然不能錯過這款粉底液。

共有12色的粉底，要能呈現磨皮效果，完美著遮住痘疤與瑕疵，就要挑選對的色號。

YSL 超模聚焦光感粉底液 SPF22 PA++／2,350元

YSL超模聚焦光感粉底液的質地比較像乳液，相對很好塗抹，只要簡單的按壓2下的量，就可以塗抹全臉，延展性也特別的好，在秋冬裡的肌膚，就是要把水分喝飽喝滿。

妝感不重的超模聚焦光感粉底液，顏色呈現自然，持久度大約5至6小時左右，在外補妝，建議搭配著氣墊讓肌膚整天呈現完美的白皙無暇肌。

蘭蔻零粉感超持久粉底SPF38 PA+++ ／2,000元

混合肌與油性肌膚，在冬日裡挑選粉底液是最困難的一件事。蘭蔻零粉感超持久粉底，就算是乾皮的女生，相信只要做好保濕的工作，就不必擔心上底妝的困擾。

超持久粉底液可以打造自然妝感，有著霧感質地，上妝非常好推開。對於防汗、控油的效果也極佳，可說是冬天裡不可缺少的一款底妝。

DIOR迪奧超完美持久柔霧粉底液 SPF 35 PA+++／2,200元

這款粉底液，有三款系列，保濕、緊緻、親膚三種。可以根據自己的需求，選擇適合粉底，添加三色堇萃取，也標榜著持妝效果24小時，想追求在不同時間使用不同效果的人、害怕厚重感、服貼度不足，就快來挑選這款，粉底還帶著淡淡的清香，可說是身心靈都被療癒了。

雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++／2,000元

雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底液，是口碑款，價格也親民，對於小資族來說，非常好入手。

在使用時，建議塗在臉上時，儘速將粉底液推開，因為這款粉底液乾的比較快，當然對於乾燥肌膚的人，就沒那麼友好了，想要保濕度高些的，建議看看它牌。