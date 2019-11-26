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浪漫天鵝絨、微醺柔霧紅 冬日內衣也要慶祝耶誕節

2019-11-26 20:57聯合報 記者吳曉涵／即時報導

年底迎接耶誕節、跨年，不只外在造型要應景，「內在美」也有不少充滿節慶、冬日氛圍的新品，像是散發濃厚耶誕氣息的紅色系單品，或是帶點奢華暖意的天鵝絨材質款。

黛安芬Triumph推薦四款應景內衣，不但為有超輕巧水波襯墊的「璀璨水感動系列水漾深V款」換上亮麗莓果粉色，「花樣年華系列記憶枕深V款」也有微醺柔霧紅色。可集中胸型的「自然優雅系列無鋼圈美型款」以舞紅色注入低調質感，而可以為洋裝增添層次美感的U型美背「自然優雅系列蕾絲美背款」則主打氣質灰色調。

奧黛莉的集中上挺「法式華麗機能內衣」，以刺繡蕾絲搭配襯膚微透網紗，同樣提供艷麗火紅款，另外也有後背大V設計的襯衣為節日增添情趣。EASY SHOP「好胸波辣」系列，主打紅、綠色布料搭配黑色蕾絲，可說是神秘又熱情，斜邊向上延伸拉提豐盈胸型，可輕鬆打造性感火辣的「J溝影」。

除了紅、綠色調與蕾絲之外，天鵝絨材質同樣也具備濃厚的冬日氣息，6IXTY8IGHT就選擇以超親膚天鵝絨面料結合宛如眼睫毛的睫毛蕾絲設計工藝，推出擁有浪漫韻味的藕粉、紫羅蘭色仙女系內衣與睡裙，有寬蕾絲肩帶設計也有美背款、一般細肩帶款等，散發奢華慵懶的質感。

黛安芬秋冬12月新品系列形象照。圖／黛安芬提供
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自然優雅系列蕾絲美背款(灰色)。圖／黛安芬提供
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睫毛蕾絲系列內衣(藕粉) ，598元。圖／6IXTY8IGHT提供
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6IXTY8IGHT就選擇以超親膚天鵝絨面料結合宛如眼睫毛的睫毛蕾絲設計工藝，推...
6IXTY8IGHT就選擇以超親膚天鵝絨面料結合宛如眼睫毛的睫毛蕾絲設計工藝，推出睫毛蕾絲系列內、睡衣。圖／6IXTY8IGHT提供
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璀璨水感動水漾深V款內衣(莓果粉)，1,880元(B-C)。圖／黛安芬提供
璀璨水感動水漾深V款內衣(莓果粉)，1,880元(B-C)。圖／黛安芬提供
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自然優雅系列無鋼圈美型款內衣(舞紅色)，1,780元(C)、1,880元(D)。...
自然優雅系列無鋼圈美型款內衣(舞紅色)，1,780元(C)、1,880元(D)。圖／黛安芬提供
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花樣年華系列記憶枕深V款內衣(柔霧紅)，1,780元(B-C)、1,880元(D...
花樣年華系列記憶枕深V款內衣(柔霧紅)，1,780元(B-C)、1,880元(D)。圖／黛安芬提供
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6IXTY8IGHT就選擇以超親膚天鵝絨面料結合宛如眼睫毛的睫毛蕾絲設計工藝，推...
6IXTY8IGHT就選擇以超親膚天鵝絨面料結合宛如眼睫毛的睫毛蕾絲設計工藝，推出睫毛蕾絲系列內、睡衣。圖／6IXTY8IGHT提供
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睫毛蕾絲系列內衣(紫羅蘭)，698元。圖／6IXTY8IGHT提供
睫毛蕾絲系列內衣(紫羅蘭)，698元。圖／6IXTY8IGHT提供
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好胸波辣系列-派對造型內衣，1,580元，內褲280元。圖／EASY SHOP提...
好胸波辣系列-派對造型內衣，1,580元，內褲280元。圖／EASY SHOP提供
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好胸波辣系列-紅綠配色款內衣，1,480元，內褲280元。圖／EASY SHOP...
好胸波辣系列-紅綠配色款內衣，1,480元，內褲280元。圖／EASY SHOP提供
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睫毛蕾絲系列睡裙(藕粉)，798元。圖／6IXTY8IGHT提供
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