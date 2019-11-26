浪漫天鵝絨、微醺柔霧紅 冬日內衣也要慶祝耶誕節

2019-11-26 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



年底迎接耶誕節、跨年，不只外在造型要應景，「內在美」也有不少充滿節慶、冬日氛圍的新品，像是散發濃厚耶誕氣息的紅色系單品，或是帶點奢華暖意的天鵝絨材質款。

黛安芬Triumph推薦四款應景內衣，不但為有超輕巧水波襯墊的「璀璨水感動系列水漾深V款」換上亮麗莓果粉色，「花樣年華系列記憶枕深V款」也有微醺柔霧紅色。可集中胸型的「自然優雅系列無鋼圈美型款」以舞紅色注入低調質感，而可以為洋裝增添層次美感的U型美背「自然優雅系列蕾絲美背款」則主打氣質灰色調。

奧黛莉的集中上挺「法式華麗機能內衣」，以刺繡蕾絲搭配襯膚微透網紗，同樣提供艷麗火紅款，另外也有後背大V設計的襯衣為節日增添情趣。EASY SHOP「好胸波辣」系列，主打紅、綠色布料搭配黑色蕾絲，可說是神秘又熱情，斜邊向上延伸拉提豐盈胸型，可輕鬆打造性感火辣的「J溝影」。