日送50杯「冰鎮奶茶」！太興插旗att 清晨也吃得到

2019-11-26 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



自今年5月首度登台的「太興茶餐廳」，繼插旗台北火車站後，即日起又再於att 4 Fun設立二號店，營業時間並擴大至早餐與宵夜時段，餐點還新增忌廉雞湯火腿通粉拼炒滑蛋＋牛油厚多士等品項，讓早鳥或夜貓有更多選擇。開幕期間，特別推出「吃早餐贈冰鎮奶茶」的限量優惠。

創立於1989年的太興集團，旗下擁有10個品牌，其中「太興茶餐廳」目前在大中華區已有超過110間分店。太興茶餐廳招牌的「冰鎮奶茶」使用5種斯里蘭卡茶葉，搭配全脂淡奶調製而成，將奶茶放入裝有冰粒的碗中，達到冰鎮而不會被稀釋的效果，也是太興首創的手法，每杯88元。另外店內還有特搜叉燒、自家製菠蘿包、滿燻燒鵝、五星級燒肉等不同港式餐點。

新開幕的太興茶餐廳att店，共設有132席，採1樓與B1的配置。不同於一號店的營業時間，att店的營業時間自早上8點至清晨3點（週末假日為早上9點開店），並推出忌廉雞湯火腿通粉拼炒滑蛋＋牛油厚多士（148元）、頂級午餐肉滑蛋公仔麵等港式早餐，還新增「黯然銷魂飯」的人氣餐點。宵夜時段，則有「沙茶牛肉公仔麵」適合品嚐。

為慶祝開幕，即日起至11月29日期間，每日前50名於中午12點前點購早餐套餐者，可免費獲贈「冰鎮奶茶」一杯。