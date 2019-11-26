「黑色星期五」一日限定！穿黑色系到萊爾富「大杯美式咖啡買1送1」

2019-11-26 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



搶攻「黑色星期五」商機，萊爾富門市、線上推出超殺優惠，11月29日「黑色星期五」當天只要穿著打扮有黑色系元素，到全台任一家萊爾富門市即可享大杯美式咖啡同品項買1送1，門市也祭出限時3天的快閃優惠，11月29日至12月1日購買維大力汽水曲線瓶608ml、中杯熱紅茶拿鐵、樂天鳳蘋疊疊樂雪酪冰、金龍春雨一番日式豚骨、金龍春雨一番酸菜鴨肉都可享買1送1，另有阿尼驚喜蛋玩具總動員系列、汪汪隊立大功、米奇90周年系列、波力救援小英雄、TAYO泰路可愛小巴士等加10元多一件。

萊爾富集結各種黑色商品，即日起至12月3日購買指定巧克力、咖啡飲料品項任選第2件6折起，消費滿100元並於結帳時報手機號碼，有機會抽到iPhone XS金色256GB、iPhone XR黑色64GB、Ｈi Café 9999純金卡等超值好禮。

除了門市活動之外，萊爾富同步推出線上App「Hi-Life VIP App」新會員募集活動，即日起至2020年2月11日新註冊Hi-Life VIP App會員App，可免費獲得中杯熱拿鐵咖啡一杯。