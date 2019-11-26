安心亞秀深V把自己包成禮物 甜笑買施華洛世奇送朋友

2019-11-26 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



想要感受耶誕氛圍嗎？快來Swarovski施華洛世奇在台北101開設的「耶誕概念店」吧！這也是全球唯一的耶誕概念店，品牌好友安心亞特別出席開幕活動，她一襲深V黑粉洋裝，笑說是把自己包成禮物，送給品牌，超級會說話，難怪施華洛世奇超愛。

安心亞笑說希望朋友可以送給自己，施華洛世奇的耶誕吊飾，因為之前家裡耶誕樹是小的，今年耶誕，想要買一棵比自己還要高大的耶誕樹，讓朋友的祝福，把耶誕樹填滿。她也嘴甜希望大家來逛逛全球唯一的施華洛世奇耶誕概念店，感受濃厚的耶誕氣氛。

施華洛世奇在101打造的耶誕概念店，用衝擊視覺感，打造全新購物體驗，店內裝潢以耶誕代表色系紅、綠來妝點美麗概念店，也特別展現Nice系列及Naughty系列，將新的耶誕風格優雅，帶進每一個歡慶時刻。

施華洛世奇的冬季新系列，包括耶誕NICE和NAUGHTY系列，以羽毛設計為主要靈感，NICE系列讓女人更感受輕盈之美，讓女性帶著優雅及性感，更有細膩與典雅的一面。NAUGHTY系列以百搭、俏皮的風格，更凸顯水晶設計的精緻，搭配搶眼的密鑲黑色，更能展現真自我。

展現耶誕氣氛的綠色，OCTEA腕表最能彰顯，搭配著玫瑰金表殼，將Swarovski水晶更點綴得活靈活現，就如同閃耀的星空，搭配著鱷魚紋表帶，更適合在這耶誕節配戴。