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安心亞秀深V把自己包成禮物 甜笑買施華洛世奇送朋友

2019-11-26 18:59聯合報 記者劉小川／台北即時報導

想要感受耶誕氛圍嗎？快來Swarovski施華洛世奇在台北101開設的「耶誕概念店」吧！這也是全球唯一的耶誕概念店，品牌好友安心亞特別出席開幕活動，她一襲深V黑粉洋裝，笑說是把自己包成禮物，送給品牌，超級會說話，難怪施華洛世奇超愛。

安心亞笑說希望朋友可以送給自己，施華洛世奇的耶誕吊飾，因為之前家裡耶誕樹是小的，今年耶誕，想要買一棵比自己還要高大的耶誕樹，讓朋友的祝福，把耶誕樹填滿。她也嘴甜希望大家來逛逛全球唯一的施華洛世奇耶誕概念店，感受濃厚的耶誕氣氛。

施華洛世奇在101打造的耶誕概念店，用衝擊視覺感，打造全新購物體驗，店內裝潢以耶誕代表色系紅、綠來妝點美麗概念店，也特別展現Nice系列及Naughty系列，將新的耶誕風格優雅，帶進每一個歡慶時刻。

施華洛世奇的冬季新系列，包括耶誕NICE和NAUGHTY系列，以羽毛設計為主要靈感，NICE系列讓女人更感受輕盈之美，讓女性帶著優雅及性感，更有細膩與典雅的一面。NAUGHTY系列以百搭、俏皮的風格，更凸顯水晶設計的精緻，搭配搶眼的密鑲黑色，更能展現真自我。

展現耶誕氣氛的綠色，OCTEA腕表最能彰顯，搭配著玫瑰金表殼，將Swarovski水晶更點綴得活靈活現，就如同閃耀的星空，搭配著鱷魚紋表帶，更適合在這耶誕節配戴。

Swarovski NAUGHTY 項鍊／售價6,490元。圖／Swarovsk...
Swarovski NAUGHTY 項鍊／售價6,490元。圖／Swarovski提供
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Swarovski OCTEA 腕錶／售價17,900元。圖／Swarovsk...
Swarovski OCTEA 腕錶／售價17,900元。圖／Swarovski提供
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Swarovski 101耶誕概念店，此次更將櫥窗改造成巨型扭蛋機，將耶誕祝福分...
Swarovski 101耶誕概念店，此次更將櫥窗改造成巨型扭蛋機，將耶誕祝福分送給所有朋友。記者陳立凱／攝影
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安心亞演繹Swarovski 101耶誕概念店內的打卡點「倒立屋」。記者陳立凱／...
安心亞演繹Swarovski 101耶誕概念店內的打卡點「倒立屋」。記者陳立凱／攝影
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Swarovski 101耶誕概念店內有「好孩子測量器」測量自己是否有在耶誕老人...
Swarovski 101耶誕概念店內有「好孩子測量器」測量自己是否有在耶誕老人的禮物清單中。記者陳立凱／攝影
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Swarovski 101 全球唯一耶誕概念店來了。記者陳立凱／攝影
Swarovski 101 全球唯一耶誕概念店來了。記者陳立凱／攝影
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Swarovski NICE 戒指／售價4,990元。圖／Swarovski提供
Swarovski NICE 戒指／售價4,990元。圖／Swarovski提供
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Swarovski NAUGHTY 穿孔耳環／售價5,990元。圖／Swarov...
Swarovski NAUGHTY 穿孔耳環／售價5,990元。圖／Swarovski提供
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Swarovski NICE 穿孔耳環／售價3,490元。圖／Swarovski...
Swarovski NICE 穿孔耳環／售價3,490元。圖／Swarovski提供
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