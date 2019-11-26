決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展
繼SEIKO與Grand Seiko在11月初接受媒體訪問，決定退出明年巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）後，旗下擁有G-Shock與Baby-G等品牌的卡西歐（Casio）也表明跟進，因此2020的世界最大鐘表展，日本品牌將僅剩星辰表（CITIZEN）獨撐。
在Baselworld的主場館二樓後方，多年來都是由SEIKO、Casio和Citizen三大集團旗下的品牌成立展間，因此被媒體稱之為「日系御三家」，也象徵了日本的製表工藝，不亞於瑞士為主的鐘表工業。不過，這一切都隨著明年Watches & Wonders（鐘表與奇蹟，前身為日內瓦高級鐘表沙龍）與巴塞爾珠寶暨鐘表展的展期合併，從往年的3月下旬，改至5月初，導致SEIKO與Casio的出走。
SEIKO在正式聲明中也提到，過去30年都鼎力支持Baselworld參展，但因為時程改變，對計畫發布的新商品來說時程過晚，且2020年為為了慶祝Grand Seiko成立六十周年也預計推出特別企劃，無法配合展覽主辦方的做法。所以決意退出2020 Baselworld，未來將會替Seiko及Grand Seiko舉辦區域性及各國發表會，邀請媒體與經銷商參加。
而Casio的原因也和SEIKO相仿，官方認為展覽時間過晚，無法在正確的時間，傳遞商品訊息，讓他們決定忍痛退出。針對日本品牌相繼退出Baselworld，台灣的CITIZEN行銷公關部門，則給予祝福與尊重，並提到每個品牌都有自己想要操作的策略，當然之後有機會能夠再一同交流也是相當期待。目前CITIZEN的策略是持續在鐘表展耕耘，因為這是一個非常好與各品牌交流的最好時機，也是屬於鐘表人的一個盛事，不只是Baselworld，未來品牌不會放棄在其他瑞士鐘表展發聲的機會。
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