決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展

2019-11-26 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



繼SEIKO與Grand Seiko在11月初接受媒體訪問，決定退出明年巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）後，旗下擁有G-Shock與Baby-G等品牌的卡西歐（Casio）也表明跟進，因此2020的世界最大鐘表展，日本品牌將僅剩星辰表（CITIZEN）獨撐。

在Baselworld的主場館二樓後方，多年來都是由SEIKO、Casio和Citizen三大集團旗下的品牌成立展間，因此被媒體稱之為「日系御三家」，也象徵了日本的製表工藝，不亞於瑞士為主的鐘表工業。不過，這一切都隨著明年Watches & Wonders（鐘表與奇蹟，前身為日內瓦高級鐘表沙龍）與巴塞爾珠寶暨鐘表展的展期合併，從往年的3月下旬，改至5月初，導致SEIKO與Casio的出走。

SEIKO在正式聲明中也提到，過去30年都鼎力支持Baselworld參展，但因為時程改變，對計畫發布的新商品來說時程過晚，且2020年為為了慶祝Grand Seiko成立六十周年也預計推出特別企劃，無法配合展覽主辦方的做法。所以決意退出2020 Baselworld，未來將會替Seiko及Grand Seiko舉辦區域性及各國發表會，邀請媒體與經銷商參加。