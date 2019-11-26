高翊峰、胡淑雯 誠品對談島嶼未來

2019-11-26 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



作家高翊峰出最新小說《2069》（新經典出版），12月7日晚間7時半至9時在誠品松菸店 3F Forum與小說家胡淑雯舉辦講座「覺醒時代：從2019想像2069」，活動免費，無需事先報名，現場座位有限。

高翊峰寫小說20年，交出生涯第10本作品。新經典表示，這位來自苗栗小鎮的男孩，大學時期學法律、跳爵士舞、當酒保，工作後，在GQ、MAXIM、FHM三大男性生活雜誌的編輯台奔波，近年更跨足編劇、導演、電視主持，這次選擇一條目前台灣文壇罕有人願意走的路：科幻小說。

新經典說，高翊峰以《2069》踏入近未來，將時間看向50年後、同代人都將近百的2069年，從AI人工智能的視角，刺探這座島嶼的不安、恐懼，其中也有他所理解的覺醒，以及對下一個年輕世代的想像，也很巧地說了香港的當前問題。

新書活動特別邀請到與高翊峰同代的創作人胡淑雯。胡淑雯2006年出版《哀豔是童年》後，被視為文壇的異軍，2011年推出《太陽的血是黑的》，闖出女性文字創作者更寬廣的未來。 兩位同代創作人首次對話，一起思考當代青年的反抗意識；也表現出如何以自身的小說，貼近覺醒時代之後的島嶼未來。