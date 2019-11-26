親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

桃機地勤出包 拖車撞壞酷航飛機鼻輪起落架

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

高翊峰、胡淑雯 誠品對談島嶼未來

2019-11-26 17:52聯合報 記者何定照／台北即時報導

作家高翊峰出最新小說《2069》（新經典出版），12月7日晚間7時半至9時在誠品松菸店 3F Forum與小說家胡淑雯舉辦講座「覺醒時代：從2019想像2069」，活動免費，無需事先報名，現場座位有限。

高翊峰寫小說20年，交出生涯第10本作品。新經典表示，這位來自苗栗小鎮的男孩，大學時期學法律、跳爵士舞、當酒保，工作後，在GQ、MAXIM、FHM三大男性生活雜誌的編輯台奔波，近年更跨足編劇、導演、電視主持，這次選擇一條目前台灣文壇罕有人願意走的路：科幻小說。

新經典說，高翊峰以《2069》踏入近未來，將時間看向50年後、同代人都將近百的2069年，從AI人工智能的視角，刺探這座島嶼的不安、恐懼，其中也有他所理解的覺醒，以及對下一個年輕世代的想像，也很巧地說了香港的當前問題。

新書活動特別邀請到與高翊峰同代的創作人胡淑雯。胡淑雯2006年出版《哀豔是童年》後，被視為文壇的異軍，2011年推出《太陽的血是黑的》，闖出女性文字創作者更寬廣的未來。 兩位同代創作人首次對話，一起思考當代青年的反抗意識；也表現出如何以自身的小說，貼近覺醒時代之後的島嶼未來。

香港

相關新聞

決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展

2019-11-26 18:34

日本東京米其林二星壽司名店 「鮨ます田」移師台北

2019-11-26 17:03

嚕嚕米陪你吃聖誕大餐！ 隨餐再送2019聖誕紀念盤

2019-11-26 16:43

怪可愛的黃色書刊似顏繪體驗 Creema市集預售優惠倒數中

2019-11-26 14:35

平成時代最後假面之王 劇場版12月13日台灣上映

2019-11-26 14:33

日本人氣動畫少女樂團電影台灣熱映 粉絲相見熱情應援

2019-11-26 14:33

生活工場也推「黑色購物節」！沙發床、行李箱、氣炸鍋下殺5折起

2019-11-26 14:06

景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

蝦皮購物「雙12」暖身開跑！120%蝦幣回饋、限量1元搶買AirPods 2

2019-11-26 13:14

限時3天！入住23間希爾頓「5折」 東京、首爾都能選

2019-11-26 13:08

講中文就能通！Google Nest mini智慧音箱今起開賣

2019-11-26 13:06

珠寶品牌推應景彩鑽新作 黃鑽閃耀金光惹人愛

2019-11-26 13:05

Jimmy Choo電話被打爆！ 大家都想穿林志玲同款玻璃鞋

2019-11-26 13:02

Raw客座把「青森縣」搬來台灣！用菜餚訴說北國物語

2019-11-26 12:57

金馬56澎湃開場，《台灣有個好萊塢》明年1月國家戲劇院演出台灣電影黃金年代

2019-11-26 12:00

史努比也搶攻耶誕節 躍上英國Chinti & Paker針織衫

2019-11-26 11:19

Angelababy直播臉部按摩 驚見「鼻樑不小心被掰彎了」

2019-11-26 11:08

高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品

2019-11-26 10:55

LVMH集團娶回Tiffany 未來入門產品價格將上調？

2019-11-26 10:08

海景第一排 鼻頭角聽濤營區 封閉20年重開

2019-11-26 10:03

骨頭先生變暖男！Kiehls契爾氏倒數日曆帶妳遊覽紐約

2019-11-25 21:02

聖誕節限定甜點！ 白麻吉大判燒、拉拉熊甜甜圈

2019-11-25 20:40

照過縮小燈的包包！裘莉最愛的Vsling手袋變迷你超可愛

2019-11-25 18:47

新光三越APP獨享！跨年人氣餐廳訂位、和牛料理買1送1

2019-11-25 18:34

黃金再度來襲！11月26日好市多9大黑色購物節「限定優惠」商品出爐

2019-11-25 17:32

華航台日包機做觀光！帶日人直奔花東賞美景吃美食

2019-11-25 17:30

他用8年的時間，煮出一杯感動全世界的咖啡─咖啡冠軍吳則霖

2019-11-25 17:23

全球限量700組！ PRADA X adidas上市日期曝光

2019-11-25 17:18

華堡雙套餐加碼延長！ 漢堡王最新優惠券快收

2019-11-25 17:13

23萬倍的好運！花43元買御飯糰順利抱回發票千萬獎金

2019-11-25 16:31

兩大量販與好市多拚場！愛買精選39折起 天天一物驚喜價

2019-11-25 15:10

處理跨境消費爭議 消基會新增與泰國合作

2019-11-25 15:02

楊丞琳、曾沛慈都愛它 BV迷你小紅包怎麼搭都好看

2019-11-25 14:48

LV母公司砸4900億元買下Tiffany 拓展美國珠寶市場佔有率

2019-11-25 14:04

入冬配件 點綴潮男靚女

2019-11-25 13:54

曾震驚東京的幻相雙人舞 《關於大野一雄》來台

2019-11-25 13:51

她在好市多買羽絨外套氣炸 才穿10分鐘「毛黏滿身」

2019-11-25 13:40

就是抗拒不了粉色系！少女心保暖外套穿出好心情

2019-11-25 13:25
看更多

熱門文章

熱愛三鐵、定期健診 聯安創辦人李文雄死於胰臟癌

2019-11-25 20:49

大又強！北冕颱風最快26日誕生 28年來11月第6個颱風

2019-11-26 00:28

黑色購物節人潮冷清？ 好市多：好酒沉甕底

2019-11-26 12:00

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售

2019-11-26 11:29

好市多黑五前夕驚見罕景 網跪求賜教：怎麼節制的

2019-11-25 20:35

Angelababy直播臉部按摩 驚見「鼻樑不小心被掰彎了」

2019-11-26 11:08

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24

阿嬤浴後安詳離世 她至今難忘

2019-11-26 00:22

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

直擊／黑色購物節魔力退燒 上午8點好市多內湖店空無一人

2019-11-26 10:26

生理食鹽水多附瓶蓋有何功用？ 專家解說讓網友長知識

2019-11-25 20:23

到宅沐浴 薪情差、常職災 服務員難留

2019-11-26 00:22

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品

2019-11-26 10:55

驚喜度不夠！好市多購物節人潮減

2019-11-25 23:04

吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定

2019-11-26 07:36

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭

2019-11-26 07:00

【婚姻故事】杜瑞琴／令人哭笑不得的豬隊友

2019-11-26 06:00

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

每日星座運勢／金牛工作獲上級獎勵　愛情好運不斷

2019-11-26 00:00

冬季必吃水果之王橘子 撒鹽烤來吃更養生

2019-11-25 19:58

婆媽瘋搶「洗碗機」也入榜！好市多黑色購物節11月27日限定商品出爐

2019-11-26 17:16

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

限時3天！入住23間希爾頓「5折」 東京、首爾都能選

2019-11-26 13:08

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top