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蒼白老婦與年輕模特兒相擁 Gucci推出粉絲必收攝影特輯

2019-11-26 17:40聯合報 記者吳曉涵／即時報導

義大利時尚品牌Gucci的業務範圍廣大，從服裝、配件到香水、美妝、餐廳等，在每個領域都注入品牌特殊氛圍，讓更多消費者能夠接觸並更了解Gucci。自佛羅倫斯的古馳花園（Gucci Garden）與紐約Gucci Wooster書店開幕後，更強調其人文藝術與歷史沿革、選品品味等的分享，而不定時推出的書籍和攝影集等出版物，也讓Gucci與全球更多各領域的大師得以一起攜手打造具品牌風格的特殊作品。

近日Gucci攜手擁有電影與戲劇導演、製片人與劇作家等多重身分的希臘攝影師Yorgos Lanthimos，以2020早春系列為主題推出名為《Ωοτοκία 卵生》的攝影特輯。拍攝地點選在羅馬文化古宅Villa Albani Torlonia中的麗達畫廊（Leda Gallery）裡，鏡頭中除了身穿Gucci服飾的年輕模特男女之外，還有老翁老婦，把他們的身軀刻意畫成如畫廊裡展示的雕塑或藝術模特一般的蒼白樣貌，與年輕模特兒間的相擁或輕觸彼此，讓人去思考美麗永恆的雕塑與鮮活卻易朽的人體間的關係。Gucci的新款服飾與配件，也在這樣彩色與蒼白之間對比出更鮮明的姿態。模特兒與雕塑品的詭異互動，也很有Gucci品牌怪誕有趣的風格

Villa Albani Torlonia這個古宅，由建築師Carlo Marchionni設計於18世紀中期，曾舉辦了無數新古典主義討論會、音樂會、舞會及面具喜劇宴會等，是文化聖地代表。宅內的麗達畫廊展出希臘與羅馬雕塑，而麗達之名源於藝廊正中處的展品—西元一世紀的羅馬雕塑《麗達與天鵝》，這件作品也給了Gucci創意總監Alessandro Michele靈感，在早春系列形象廣告中探索了仿製品的價值評斷問題，認為仿製品也具有某種純正的原創性。攝影特輯的希臘文標題《Ωοτοκία 卵生》原本是孵蛋為主的繁殖模式的生物學術語，也呼應了《麗達與天鵝》的希臘神話—講述麗達為宙斯化身的天鵝所引誘，產下兩顆蛋，從中育得二子。而這個攝影特輯計畫也為麗達畫廊提供了修復資助，延續Gucci熱中參與社會公益的企業精神。

《Ωοτοκία 卵生》攝影特輯以米色書皮搭配照片硬殼包裝，由倫敦獨立出版商IDEA Books發行，定價80美元(約2,444台幣)，在佛羅倫斯Gucci Garden與紐約Gucci Wooster書店也都買得到。

Gucci攜手希臘攝影師Yorgos Lanthimos，以2020早春系列為主...
Gucci攜手希臘攝影師Yorgos Lanthimos，以2020早春系列為主題推出名為《Ωοτοκία 卵生》的攝影特輯。圖／Gucci提供
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模特兒與雕塑詭異互動，很有Gucci品牌怪誕有趣的風格。圖／Gucci提供
模特兒與雕塑詭異互動，很有Gucci品牌怪誕有趣的風格。圖／Gucci提供
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拍攝背景選在羅馬文化古宅Villa Albani Torlonia中的麗達畫廊（...
拍攝背景選在羅馬文化古宅Villa Albani Torlonia中的麗達畫廊（Leda Gallery）裡。圖／Gucci提供
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鏡頭中除了身穿Gucci服飾的年輕模特男女之外，還有老翁老婦，把他們的身軀刻意畫...
鏡頭中除了身穿Gucci服飾的年輕模特男女之外，還有老翁老婦，把他們的身軀刻意畫成如畫廊裡展示的雕塑或藝術模特一般的蒼白樣貌，與年輕模特兒間的相擁或輕觸彼此，讓人去思考美麗永恆的雕塑與鮮活卻易朽的人體間的關係。圖／Gucci提供
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《Ωοτοκία 卵生》攝影特輯以米色書皮搭配照片硬殼包裝，由倫敦獨立出版商I...
《Ωοτοκία 卵生》攝影特輯以米色書皮搭配照片硬殼包裝，由倫敦獨立出版商IDEA Books發行，定價80美元(約2,444台幣)，在佛羅倫斯Gucci Garden與紐約Gucci Wooster書店也都買得到。圖／Gucci提供
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Gucci攜手希臘攝影師Yorgos Lanthimos，以2020早春系列為主...
Gucci攜手希臘攝影師Yorgos Lanthimos，以2020早春系列為主題推出名為《Ωοτοκία 卵生》的攝影特輯。圖／Gucci提供
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Gucci攝影希臘

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