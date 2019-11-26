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突破限制！域峰表聯手金光鐘表 打造「有感」購物體驗

2019-11-26 17:06聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

中價位鐘表品牌的競爭激烈，是目前市場上的共識，如何突圍就變得十分重要。代理域峰表（Favre-Leuba）的瑞博品，就與金光鐘表的二代店「Mix & Match」合作。讓賞表不再有距離，而是像是到咖啡店一般的簡單，打造消費者有感的購物體驗。

金光鐘表的二代店型Mix & Match，本就不同於傳統鐘表店，而是結合了藝廊與咖啡廳的形式，讓賞表購物的民眾，感受較為輕鬆。而此次適逢域峰表推出新款腕表，於是雙方便決定合作，打破過去腕表只能擺在櫃中的陳列方式，而是隨興的展示於店內的長條桌上，讓買表或是想喝杯咖啡的人，都能輕易的把新表戴上手。不僅如此，在金光Mix & Match店中，還設置了「網美牆」，展示到2020年的1月20日，讓消費者能戴表拍出美照並打卡，成為鐘表業的另類行銷方式。

另外，瑞博品的總經理邱俍華也提到，獨立鐘表品牌最能反映並跟著當下的趨勢做調整，她舉例品牌最著名的且具專利的Raider Harpoon腕表，本月就推出新款。就外觀來說，並沒有太多的調整，但整個表徑就略為縮小，從46毫米調整成容易配戴的42毫米，就是因為有使用者、表迷反應了表徑太大的困擾。而且今年推出的新配色RAIDER Sea Sky計時碼表，也搭配從即日起至2020年1月30日前購買，即贈送沖繩自由行的機票與飯店住宿。邱俍華補充說到，這樣的做法對消費者或經銷商都有比較大的誘因，所以促銷方案一曝光後詢問度亦增加不少。

域峰表Raider Harpoon腕表，表徑42毫米，槍鋼色PVD不鏽鋼表殼，約...
域峰表Raider Harpoon腕表，表徑42毫米，槍鋼色PVD不鏽鋼表殼，約11萬8,000元。圖／瑞博品提供
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域峰表RAIDER Sea Sky計時碼表，表徑44豪米，不鏽鋼表殼搭配單向旋轉...
域峰表RAIDER Sea Sky計時碼表，表徑44豪米，不鏽鋼表殼搭配單向旋轉表圈，約98,000元。圖／瑞博品提供
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金光Mix & Match店中，還設置了「網美牆」，展示到2020年的1月20日...
金光Mix & Match店中，還設置了「網美牆」，展示到2020年的1月20日，讓消費者能戴表拍出美照並打卡。記者曾智緯／攝影
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域峰表Raider Harpoon腕表，表徑42毫米，不鏽鋼表殼、表鍊，約12萬...
域峰表Raider Harpoon腕表，表徑42毫米，不鏽鋼表殼、表鍊，約12萬3,000元。圖／瑞博品提供
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