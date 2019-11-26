突破限制！域峰表聯手金光鐘表 打造「有感」購物體驗

2019-11-26 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



中價位鐘表品牌的競爭激烈，是目前市場上的共識，如何突圍就變得十分重要。代理域峰表（Favre-Leuba）的瑞博品，就與金光鐘表的二代店「Mix & Match」合作。讓賞表不再有距離，而是像是到咖啡店一般的簡單，打造消費者有感的購物體驗。

金光鐘表的二代店型Mix & Match，本就不同於傳統鐘表店，而是結合了藝廊與咖啡廳的形式，讓賞表購物的民眾，感受較為輕鬆。而此次適逢域峰表推出新款腕表，於是雙方便決定合作，打破過去腕表只能擺在櫃中的陳列方式，而是隨興的展示於店內的長條桌上，讓買表或是想喝杯咖啡的人，都能輕易的把新表戴上手。不僅如此，在金光Mix & Match店中，還設置了「網美牆」，展示到2020年的1月20日，讓消費者能戴表拍出美照並打卡，成為鐘表業的另類行銷方式。