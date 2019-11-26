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日本東京米其林二星壽司名店 「鮨ます田」移師台北

2019-11-26 17:03聯合報 記者羅建怡／即時報導

日本東京享譽盛名的米其林二星餐廳「鮨ます田」 (Sushi MASUDA)將進駐文華精品5樓，預計11月27日試營運、12月3日正式開幕，以專供高檔壽司為主的「鮨ます田台北」；主廚小杉表示，這會是東京「鮨ます田」米其林星級美味在台北完全原汁原味地重現，餐廳內的日本食材為主廚增田每天親自到市場挑選配送，從日本空運來台；小杉指出，「鮨ます田台北」將成為亞洲最好的壽司店。

「鮨ます田」主廚增田勵 (Masuda Rei) 師承日本壽司之神小野二郎，是其得意的嫡傳弟子之一，擅用頂級食材以「Omakase」無菜單料理的形式，精彩演繹道地的江戶前壽司。經過近一年籌劃，增田為了全心投注台北餐廳，毅然決然於今年9月結束東京本店，並將本店的日籍廚藝團隊移師台北，等於將連續3年榮獲米其林二星殊榮的星級美食完整複刻在台北。

同時，連續12年獲得米其林3星的「神田」「かんだ」日本料理餐廳主廚神田裕行(Kanda Hiroyuki)，也將擔任「鮨ます田台北」的美食顧問(Food Advisor)，神田與增田兩位主廚本來就是莫逆之交，但兩位米其林大師級主廚在工作上卻是首度攜手合作，在日本幾乎是不可能的「神級組合」。

強調「全感官體驗」的「鮨ます田台北」餐廳，空間由日本著名橋本夕紀夫團隊設計，使用餐具器皿亦多出自日本名家之手。餐廳板前區僅有12個位置。原東京本店的副主廚小杉秀樹 (Kosugi Hideki) 則將擔任駐店主廚，將根據不同季節，為食客準備不同的應季食材，以「Omakase」無菜單料理的方式呈現。主廚將在板前現場製作的握壽司，搭配燒物、蒸物等熱食，並以「鮨ます田」經典的玉子燒作為完美結尾。

「鮨ます田台北」所供應的每一道料理，都深藏細節。以「握壽司」為例，每種魚獲都有屬於它的最佳賞味時間，像是新鮮鮪魚的肉質結實，必須靜置多日等待胺基酸適度分解；而鰺魚等的亮片魚則不易保鮮，需搶時處理，才能品嘗到肉質最完美的狀態。而扮演極重要角色的壽司米飯更是充滿奧秘，主廚的壽司米是挑選混合2至3款的日本米，每天依照季節、天氣變化與米的品質去做米種和比例的調整，並在製作過程中細細斟酌水量以及米飯炊煮後的膨度。此外，師傅的「手技」更是關鍵，在不疾不徐的一捏一轉間，讓醋飯鬆緊有度，鬆得讓米粒與米粒間保有空氣感，卻又緊得讓魚片和米飯合而為一，貫貫上乘之作。

上乘的日本料理極為重視「旬味」，旬味意即依照四季更迭，嚴選極鮮食材，餐廳開幕在初冬，駐店主廚小杉秀樹特別自日本進口黑鮪魚大腹、香箱蟹、甘鯛及鱈魚白子等珍稀矜貴的時令食材，像是「酒蒸白川甘鯛」，主廚嚴選來自日本、產量稀少且要價不斐的甘鯛，洗淨切塊後以鹽稍醃漬，再與日本純米酒一同蒸製而成；另一道亮點則是「海膽香箱蟹」，香箱蟹就是雌的松葉蟹，在日本每年只有11月至隔年1月可以捕撈，主廚將蟹肉仔細拆出後鋪底，放上蟹膏與蟹卵，再搭配日本北海道的鹽水海膽，展現鮮上加鮮的極致海味。

意想不到的美味還有「海苔烏魚子年糕」，主廚的作法是將新鮮日本烏魚子以鹽醃漬一天，接著以傳統製法釀製而成的「生酛」清酒浸漬一天，最後再花7到8天時間熟成，切塊後的烏魚子依序用年糕和海苔包覆，是一道在台北坊間難尋的獨門特色料理。

「鮨ます田台北」午、晚餐每位9,800+10%，可洽02-2712-6828 。

握壽司深藏細節。圖／台北文華東方酒店提供
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「鮨ます田台北」即將開幕。圖／台北文華東方酒店提供
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「海膽香箱蟹」展現鮮上加鮮的極致海味。圖／台北文華東方酒店提供
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「海苔烏魚子年糕」是一道在台北坊間難尋的獨門特色料理。圖／台北文華東方酒店提供
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經典的玉子燒完美結尾。圖／台北文華東方酒店提供
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米其林東京日本料理

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