嚕嚕米陪你吃聖誕大餐！ 隨餐再送2019聖誕紀念盤

2019-11-26 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



今年聖誕節，與嚕嚕米一起在浪漫的北歐童話世界度過！來自日本的嚕嚕米主題餐廳Moomin Café，特別將芬蘭國民童話嚕嚕米故事場景神還原，12/9起推出「嚕嚕米雙人分享餐」，將造型餐點與限定甜點「聖誕巧克力樹幹蛋糕」打造濃濃聖誕氛圍，隨餐還送日本製「2019嚕嚕米聖誕紀念盤」；12/1起，商品部還推出買就送日本製陶瓷杯的限量「經典嚕嚕米造型手工餅乾杯」，忠實的嚕粉不要錯過！

美味的主餐一直是嚕嚕米主題餐廳的招牌，這次聖誕跨年限定的「嚕嚕米雙人分享餐」也有豐富選擇，包括經典的嚕嚕米日式炸雞咖哩、以蔬果燉煮的嚕嚕米紅酒牛肉飯、地中海健康感的蒜香鯷魚義大利麵、現刨帕瑪森起司的牛肝菌野菇雞肉燉飯等12款任選。隨套餐搭配北歐鐵板料理、主廚濃湯、特製沙拉和造型飲品，每道餐點都可以找到不同角色的蹤跡。

另外，套餐中「聖誕巧克力樹幹蛋糕捲」更象徵會帶來幸運的聖誕節甜點，選用甜而不膩的苦甜巧克力製成蛋糕捲，再淋上北海道鮮奶油，感受融雪般入口即化的輕盈口感，再搭配水果丁和穀片增添層次。

Moomin Cafe餐點中安排了許多巧思，讓粉絲每次來訪不只有滿滿回憶，也可以把不同紀念品帶回家收藏。除了點Moomin House鬆餅可任選乙款角色陶瓷公仔、點布丁送嚕嚕米原創玻璃罐外，最新的點餐伴手禮為「2019嚕嚕米聖誕紀念盤」(市價480元)，只要點「嚕嚕米雙人分享餐」就可將紀念盤帶回家。即日起至11/30推出早鳥優惠，於EZtable預訂「嚕嚕米雙人分享餐」方案，即享該套餐9折優惠。