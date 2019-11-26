吃鍋季快搶買！台隆手創館周年慶壓軸「獨家美鍋半價」

2019-11-26 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



冬天吃鍋季，如果怕冷又碰到下雨懶得出門，在家煮吃得更安心，尤其農曆春節闔家圍爐，漂亮又實用的鍋具絕對不能少。HANDS台隆手創館周年慶最後壓軸落在火熱登場的台北京站店及11月27日開跑的天母SOGO店，祭出獨家美鍋超殺5折起，不到千元就能輕鬆入手。

12月4日前京站百貨周年慶，HANDS台隆手創館獨家推出料理用途廣的藍鑽木柄IH單柄湯鍋18cm，內層優質藍鑽三層加工，耐用耐磨且不易刮傷沾垢，原價1,050元、特價550元；甜心粉色系的IH大理石炒鍋21cm

是周年慶檔期熱銷款，內面四層加工，握把提高的貼心設計在烹煮時更安心，原價890元、特價650元。