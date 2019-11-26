吃鍋季快搶買！台隆手創館周年慶壓軸「獨家美鍋半價」
冬天吃鍋季，如果怕冷又碰到下雨懶得出門，在家煮吃得更安心，尤其農曆春節闔家圍爐，漂亮又實用的鍋具絕對不能少。HANDS台隆手創館周年慶最後壓軸落在火熱登場的台北京站店及11月27日開跑的天母SOGO店，祭出獨家美鍋超殺5折起，不到千元就能輕鬆入手。
12月4日前京站百貨周年慶，HANDS台隆手創館獨家推出料理用途廣的藍鑽木柄IH單柄湯鍋18cm，內層優質藍鑽三層加工，耐用耐磨且不易刮傷沾垢，原價1,050元、特價550元；甜心粉色系的IH大理石炒鍋21cm
是周年慶檔期熱銷款，內面四層加工，握把提高的貼心設計在烹煮時更安心，原價890元、特價650元。
11月27日至12月8日登場的天母SOGO周年慶，HANDS台隆手創館獨家推出輕巧尺寸的日本製油炸鍋，附油炸網與鍋體尖嘴倒油設計，烹調炸物更優雅便利，瓦斯爐、電磁爐皆可用，原價1,700元、特價950元；耐磨好握IH鑽石平底鍋26cm採用高硬質氟樹脂加工，不易沾鍋好清洗，也具備握把提高設計，原價1,490元、特價850元；紅色的單柄琺瑯鍋15cm採用玻璃材質表面搭配琺瑯加工，不易沾附食材氣味，小尺寸方便熱牛奶、湯或個人輕食，原價1,000元、特價550元。
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