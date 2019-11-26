生活工場也推「黑色購物節」！沙發床、行李箱、氣炸鍋下殺5折起

2019-11-26 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



繼雙11之後，「黑色星期五購物節」再度成為虛擬、實體通路全力拚買氣的焦點，生活工場即日起至12月5日推出為期11天的「黑五瘋購物」活動，包括生活小物、家飾、家具等下殺5折起，另有生活工場官方商城線上獨賣款精選商品，像是29吋Journey PC ABS胖胖旅行箱祭出57折特價，如果農曆春節、寒假有出遊計畫，不妨趁這一波優惠添購一款好用的行李箱。

生活工場熱銷商品布朗尼三段式沙發床，在這次黑五搶購檔期再降價，下殺4折特價3,990元；可調式沙發系列還有urban梅傑克14段式沙發床，時尚黑布面簡約有型，14段可調整邊角椅背可變換成三人、兩人座或平躺變成沙發床，原價12,500元、特價7,990元。

EL伊德爾3.5L液晶觸控健康氣炸鍋也祭出超殺優惠，原價4,990元、限時特惠價2,780元，3.5L大容量可快速烘烤全雞，豪華配件5件組能輕鬆製作美味早午餐、派對小點心或健康果乾。

生活工場官方商城再加碼，全新商品上市就打出優惠，藝術感十足的黑金剛、河馬造型椅凳線上獨賣活動價1,390元；全新的29吋Journey PC ABS胖胖旅行箱箱體加厚升級、容量更深，厚重外套、小型家電都能裝，360度萬向靜音輪平穩好推拉，原價6,980元、限時下殺特價3,990元。