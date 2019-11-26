頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



前陣子全台瘋棒球，頂呱呱為了為中華隊加油打氣，特別推出「一斤雞」優惠180元的超值活動，直接下殺75折，短短一天全台銷售突破5000份。這次，為慶祝粉絲團人數破六萬人，在歲末年終加碼推出一日限定「一公斤雞」優惠，凡於11月28日當天購買只要280元，每人限購兩組、數量有限賣完為止。