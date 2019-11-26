景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



世界展望會與東勢區哈佛書局連續3年合作「希望種籽禮物盒公益募集」活動，耶誕前送書與文具給山城地區弱勢家庭的孩子。書局老闆張智清表示，前兩年3天內賣光光，今年景氣超冷又逢選舉，募集情況很「慘」預計469份目前只募到60份。

哈佛書局負責人張智清在921大地震後，馬上在如廢墟的土地上開書局，堅持在災區點亮一盞燈，開幕時如給鄉親一個希望。前兩年結束與連鎖書局，移到現址改名「哈佛」不間斷舉辦文創市集，邀知名作者到東勢開講座，熱血投入地方文化發展。

哈佛書局與世界展望會合作的點亮兒童希望之光「希望種籽耶誕禮物盒募集活動」今年進入了第3年。

張智清說，起因是在店內常發生有孩子不告而取，分析其家庭因素，絕大多數都是弱勢家庭的孩子，才看見在地孩子的需要，書局發想守護貧童的上學路，滿足孩子的需要。

今年的禮物盒，將孩子分成學齡前、低、中、高年級，給予不同的禮物書與文具用品，讓這些禮物的實用性更貼近孩子。

書局挑選文具與禮物書的過程，廠商共襄盛舉讓禮物盒的價值極大化，沒有廠商品幫忙很難達成。後續的裝進禮物盒也是一大挑戰，每每都要動員全家用假日來幫忙包裝，只為讓孩子有個愉快的耶誕節。

張智清指出，往年募集活動秒殺，但今年買氣很慘！世展會統計，前年需要300多份丶去年510份，3天內完成募集。今年469份從20日啟動至今約一周，僅售出60份，呼籲大眾給孩子一份種籽禮物盒。