蝦皮購物「雙12」暖身開跑！120%蝦幣回饋、限量1元搶買AirPods 2

2019-11-26 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



如果雙11沒買夠，可千萬別錯過年終壓軸網購盛宴「雙12」！蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」11月27日至12月11日暖身慶期間，與上萬店家攜手揪團慶生，首度大方祭出120%蝦幣回饋，結帳即可享1.2倍的蝦幣回饋，集滿12蝦幣還可於每天上午11點、晚上11點兌換0元免運券、蝦皮商城5折券，可以半價購入SONY防水藍牙喇叭、小米手環4、Moroccan Oil摩洛哥優油、理膚寶水等上百件人氣夯品，每逢整點「1元奪寶戰」還將限量釋出AirPods 2、Nintendo Switch加強版主機、Dyson涼暖空氣清淨機等。

根據MIC年度購物季消費意願調查指出，「免運」、「購物金回饋」是消費者手滑的主要推手，蝦皮購物雙11「全台免運戰起來」活動超過50萬人參與，因此「12.12狂歡生日慶」攜手上萬店家祭出免運優惠，天天限量發放萊爾富超取0元免運券。

搶搭選舉話題，蝦皮購物宣告首屆「蝦選之夜」活動開跑，於活動頁面登記就有機會成為幸運的「蝦選之人」抽中0元免運券，登記並在雙12期間下單超過12筆，將加碼抽價值上萬元的專屬驚喜禮包和獨家優惠，還可受邀參加首屆「蝦選之夜」VIP線上活動。