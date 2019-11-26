講中文就能通！Google Nest mini智慧音箱今起開賣

2019-11-26 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



繼去年Google助理學會說中文之後，台灣消費者期待許久的Google新一代Nest Mini智慧音箱終於正式登台，首度支援繁體中文、新增Google先生男性語音，還送上「Voice Match」功能，讓家中成員都能透過Nest Mini享受個人化的智慧家庭生活！

Nest Mini為首款正式在台販售的Google Nest產品，不只是支援繁體中文，更針對台灣使用者的語言習慣，提供各項智慧語音功能與服務。不論是播放音樂、設定提醒事項、聽新聞內容，或是開啟電燈、啟動掃地機器人、乾衣機都無須動手，只要下達語音指令，就能輕鬆完成居家生活大小事。Nest Mini這次也新增了第三個麥克風，可根據環境吵雜狀況，動態調整回應音量。

另外還有個便利的Voice Match功能，讓Nest Mini可以聽聲辨人，最多支援六位不同使用者，自動辨識對話的家庭成員，提供個人化的專屬服務和資訊。若家中有未滿13歲的小孩，還可透過Family Link應用程式替孩子建立及管理帳戶，依照內容分級篩選並提供適當的網路資訊。

Nest Mini不僅能透過日常口語對話輕鬆啟動所有Google助理智慧功能，這次更同步宣布支援豐富的第三方服務，包括MyMusic、Spotify、Netflix等影音串流內容，還可與D-Link、LG、Phillips Hue、大同、小米和Yeelight等3,500個品牌，推出超過30,000款智慧型裝置搭配使用，徹底達成動口不動手的愜意生活。