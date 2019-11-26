珠寶品牌推應景彩鑽新作 黃鑽閃耀金光惹人愛

2019-11-26 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



珠寶設計常取材於大自然，那麼最能呼應這一季的寶石，莫過於是黃鑽了。經過不同角度切割，所展現的黃色光芒，總讓女性們心醉神迷，而切中了屬於豐收季節的意象。

女星林予晞在日前就配戴了De Beers所提供的珠寶，搭配了帶有珍珠裝飾的洋裝，凸顯了清新又雅緻的氣質。林予晞從戒指到耳環，都選用了以黃鑽為主石的作品，像是Aura垂墜式枕形車工鑽石耳環 ，採用經品牌專家精挑的出的豔彩黃鑽，搭配招牌的Aura鑽石光環設計，讓整個火光更閃耀。而戒指的部分，則是使用祖母綠形車工加上密釘鑲鑽，黃鑽主石重達2.32克拉，又與枕型切割截然不同，展現的是鑽石幾乎無暇的透視效果，在簡單的線條烘托下，更顯得獨特。同時又能與Talisman Azulea系列單鑽戒指互相搭配，既不老氣又帶有活潑感。