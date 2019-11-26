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珠寶品牌推應景彩鑽新作 黃鑽閃耀金光惹人愛

2019-11-26 13:05聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

珠寶設計常取材於大自然，那麼最能呼應這一季的寶石，莫過於是黃鑽了。經過不同角度切割，所展現的黃色光芒，總讓女性們心醉神迷，而切中了屬於豐收季節的意象。

女星林予晞在日前就配戴了De Beers所提供的珠寶，搭配了帶有珍珠裝飾的洋裝，凸顯了清新又雅緻的氣質。林予晞從戒指到耳環，都選用了以黃鑽為主石的作品，像是Aura垂墜式枕形車工鑽石耳環 ，採用經品牌專家精挑的出的豔彩黃鑽，搭配招牌的Aura鑽石光環設計，讓整個火光更閃耀。而戒指的部分，則是使用祖母綠形車工加上密釘鑲鑽，黃鑽主石重達2.32克拉，又與枕型切割截然不同，展現的是鑽石幾乎無暇的透視效果，在簡單的線條烘托下，更顯得獨特。同時又能與Talisman Azulea系列單鑽戒指互相搭配，既不老氣又帶有活潑感。

而上月海瑞溫斯頓（Harry Winston）在上海也舉辦了以黃鑽為主題的展覽，讓與會賓客見識了頂級鑽石的美麗丰采。而在耶誕節的到來之際，品牌也推薦了全新的高級珠寶系列耳飾，把精湛的工藝與珍稀寶石、鑽石結合，傳達獨一無二的魅力。水滴型的主鑽，以招牌的爪鑲，連結了數顆白鑽組合成如花瓣的結構，讓整體有如環繞的視覺效果，在年末的派對上使用，勢必會成為眾人焦點。

海瑞溫斯頓高級珠寶系列黃鑽耳飾，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓高級珠寶系列黃鑽耳飾，價格店洽。圖／Harry Winston提供
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De Beers Aura垂墜式枕形車工黃鑽耳環，18K白金，主石1.34克拉，...
De Beers Aura垂墜式枕形車工黃鑽耳環，18K白金，主石1.34克拉，約149萬元。圖／De Beers提供
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女星林予晞日前出席活動，搭配了De Beers Aura 垂墜式枕形車工黃鑽耳環...
女星林予晞日前出席活動，搭配了De Beers Aura 垂墜式枕形車工黃鑽耳環、Classic祖母綠形車工黃鑽戒指。圖／De Beers提供
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De Beers Classic祖母綠形車工黃鑽戒指，主鑽2.32克拉，價格店洽...
De Beers Classic祖母綠形車工黃鑽戒指，主鑽2.32克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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