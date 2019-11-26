Jimmy Choo電話被打爆！ 大家都想穿林志玲同款玻璃鞋

2019-11-26 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



上星期全台最受矚目的大事首推林志玲大婚，從婚宴地點、與會來賓到新郎新娘的放閃細節都是大家關注焦點，這場婚禮甚至造成台南飯店住房率、周邊百貨提袋率大提升，更別提新身上的行頭，也成功為品牌帶來業績提升，充分發揮所謂名人效應的超強力量。

在這麼多品項中，詢問度最高的可以說是林志玲腳上的Jimmy Choo鞋款，尤其是那雙像是灰姑娘玻璃鞋的「Avril」水晶高跟鞋，更是成了許多新娘的夢幻嫁鞋選擇。這雙限量訂制高跟鞋，每雙均鑲嵌超過7000顆施華洛世奇水晶，加上鞋頭標誌性的巨型水晶石，從哪個角度看都是閃閃發光並流露夢幻的童話氣息，但也因為如此特殊的設計，15萬7800元的定價對比品牌其他的平均兩萬五的款式是貴上許多。

但具業者透露，婚禮的隔天開始各櫃上電話就被打爆至今，「Avril」水晶高跟鞋也立刻賣出，陸續詢問及考慮購買的人也很多，特別是也有即將要結婚的藝人、網紅來詢問、購買。這雙「Avril」水晶高跟鞋除了林志玲之外，大陸女星Angelababy也是穿著這雙鞋出嫁。

而Jimmy Choo旗下也有其他款式的鞋款向來是許多新娘的婚鞋首選，林志玲在婚宴中、送客及after party裡也同樣換穿了這些款式的高跟鞋，像是Love與Romy鞋款，亮片裝飾不過度奢華但又可以散發晶瑩光芒，之前柯佳嬿結婚時也是選穿Romy另一配色的漸層亮片鞋搭配婚紗。