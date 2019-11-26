Raw客座把「青森縣」搬來台灣！用菜餚訴說北國物語

2019-11-26 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



現在客座不是邀請主廚來，而是把整個縣搬到台灣！RAW邁向5周年，首次把海外物產「青森縣」食材當做菜單主角，12月11日到12月15日限定5日推出，每人3,888元起。

RAW主廚江振誠每年必訪青森，對青森農漁產品、地理環境及風土，都留下難忘印象。今年受到青森縣政府擔任在台觀光推廣大使，參訪了青森縣以食為主軸的生產平台，從種植、養殖到製作、加工、販售以及料理等，用「食」認識青森。

這次經驗讓江振誠想將在青森縣所見所聞，呈現在料理中，讓台灣的饕客也可以用「食」認識青森，從12月11日起推出限時5日的青森祭典活動，使用各種青森的特色食材，像是蘋果、大蒜，以及用「青天の霹靂」米、帆立貝、牛蒡等豐富的山海產，傳統鄉土料理如「菊花漬」、「生薑味噌」和「咖喱味噌牛奶拉麵」等，作為料理靈感設計佳肴。

江振誠用道地青森價值結合RAW的烹調手法及精神，呈現青森迷人魅力。此外，他將各種青森獨特文化，如睡魔祭、手工津輕琉璃等，運用在其中，讓品嘗的饕客都可以身歷其境。