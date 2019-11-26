怪可愛的黃色書刊似顏繪體驗 Creema市集預售優惠倒數中

2019-11-26 14:35 聯合新聞網 聯合數位文創



台灣人氣漫畫家「黃色書刊」將於「Creema Craft Party 2019 in台灣」快閃似顏繪。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook 一聽到「似顏繪」你想到了甚麼呢？是幽默諷刺的人像插圖、還是街頭藝術家的即興創作？似顏繪是日文<似颜絵>的中文直譯，主要是透過繪畫的方式，將真人的相貌和心情結合起來，在紙上畫出真人的頭像。這類型的插畫可是許多插畫街的拿手絕活，也因為各個插畫家的風格、筆觸、呈現方式不同，每個人都可以選擇自己喜愛的繪畫方式呈現個人專屬圖像，無論是收藏或是做成婚禮小卡、明信片等都非常適合。

風靡日本二度來台的「Creema Craft Party 2019 in台灣」將在12/6-12/8於華山開展，集結超過200組來自日、港、台的手作職人，儼然已成手作迷最期待的市集嘉年華，今年除了細膩精緻的手作小物外，也首度邀請到台灣人氣漫畫家「黃色書刊」於12/6-12/7下午兩點至六點於市集現場進行快閃似顏繪。

台灣人氣漫畫家「黃色書刊」將於「Creema Craft Party 2019 in台灣」快閃似顏繪。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook 黃色書刊表示，過去大多於簽書會的現場與粉絲進行似顏繪的互動，印象最深刻是、第一次畫的時候很怕把人家畫得不好看，但還是必須一直盯著臉龐，自己都覺得有些害羞。繪製似顏繪除了觀察其髮型與服裝外、神韻的揣摩最困難也最重要。黃色書刊首次參與Creema於台灣的市集盛會，最想挑戰的是自己做一個小布包或細膩的木雕作品。

本採訪也首次公開黃色書刊初為人父的全家福手繪創作。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook