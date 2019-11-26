金馬56澎湃開場，《台灣有個好萊塢》明年1月國家戲劇院演出台灣電影黃金年代

2019-11-26 12:00 聯合新聞網 聯合數位文創



金馬開場表演│有一陣人，追求一个夢。 圖片來源：金馬執委會提供 分享 facebook 由「瘋戲樂工作室」（Studio M）帶來的第五十六屆金馬獎開場演出〈有一陣人，追求一个夢〉，由於劇情與歌詞闡述金馬獎將近一甲子歷史所淬煉出的「自由」與「包容」精神，表演影片在網路上爆紅，典禮過後仍持續在發燒，被網友盛讚堪稱「亞洲東尼獎」、「台語版百老匯」，令人一開場就感動得熱淚盈眶。

〈有一陣人，追求一个夢〉脫胎自「瘋戲樂工作室」2019年6月推出的音樂劇作品《台灣有個好萊塢》，挾著首演票房完售、觀眾爆棚好評，以及網路累積的高人氣，本劇將於2020年1月4日至12日，在國家戲劇院演出兩週十場；除了原班金鐘卡司孫可芳、苗可麗，戲劇泰斗羅北安、影視劇場雙棲劉亮佐繼續參演外，更特邀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩演出其中五場的關鍵角色，一齊帶領觀眾走過那個曾被譽為「台灣的好萊塢」的1960年台語片黃金年代，以音樂劇紀錄下台灣這片土地上影視工作者們的歡笑、汗水與淚水，喚醒前人留下的珍貴碩果，注入新世代音樂人與劇場人的熱血與創意，希望激發台灣音樂劇前行新動能。

用二十一世紀的劇場舞台與流行音樂，傳承跨世代的創作職人精神

《台灣有個好萊塢》苗可麗飾演劇中關鍵人物。 攝影：秦大悲。圖片來源：瘋戲樂工作室提供 分享 facebook 《台灣有個好萊塢》故事改編自國片《阿嬤的夢中情人》，以懷有星夢卻不諳台語的年輕女孩秋月（孫可芳飾），與失志電影編劇陳正華（林玟圻飾）兩人追尋夢想路上的起伏跌宕與火花，描繪出六零年代台語片黃金時代的影視從業人員故事，劇中使用二十一世紀的劇場舞台科技與音場技術，透過混搭復古與現代曲風，濃縮當時前人的奮鬥意念，傳承跨世代的創作職人精神。

《台灣有個好萊塢》重現台語片風華。 攝影：秦大悲。圖片來源：瘋戲樂工作室提供 分享 facebook 製作團隊為了如實傳遞台語片時代氛圍，特別與財團法人國家電影中心（國影中心）合作，詳實考究經典電影《天字第壹號》、《王哥柳哥遊台灣》、《地獄新娘》、《大俠梅花鹿》等為影迷們津津樂道的作品，國影中心也釋出珍貴片段，劇中也安排許多致敬彩蛋，歡迎電影迷們一起進場尋寶。

瘋戲樂工作室創辦人王希文乃經典華文音樂劇《木蘭少女》的作曲家，也是《總舖師》、《翻滾吧阿信》等知名國片的配樂家，近年三金入圍不斷，也親自操刀為本劇創作了15首原創歌曲，並同時擔任製作人與音樂執導，劇中也改編台灣耳熟能詳的歌曲，包括文夏老師作詞的《為著咱倆個人》、《放袂記》，以及金馬獎主題曲《金馬奔騰》。演出現場將搭配現場樂團伴奏，由王希文親自擔任指揮，觀眾可在演出時感受現場配樂的震撼。

《台灣有個好萊塢》演出劇照；電影與劇場是集合幕前幕後眾人力量的產物。 攝影：秦大悲。圖片來源：瘋戲樂工作室提供 分享 facebook 本次加演也將順勢推出戲迷熱烈詢問的音樂劇原聲帶，《台灣有個好萊塢》原聲帶貫徹瘋戲樂工作室不按牌理出牌的驚喜風格，攜手流行音樂界跨界合作，加碼放送三首特別來賓改編之彩蛋曲目，日前釋出首波由「滅火器 Fire EX.」樂團重置、帶有搖滾與重生意念的序曲〈台灣有個好萊塢〉，接下來的出場嘉賓勢必將帶起一陣音樂劇歌曲Cover新風潮，敬請拭目以待！

2020年《台灣有個好萊塢》於1月4日至12日在台北國家戲劇院演出十場，票券於udn售票網熱烈販售中，購票詳情請至瘋戲樂工作室臉書粉絲頁或udn售票網站查詢。

瘋戲樂工作室臉書粉絲頁： https://www.facebook.com/studiomtw/

udn售票網： https://tickets.udnfunlife.com

滅火器樂團 Fire EX.〈台灣有個好萊塢〉 https://youtu.be/L54IYt0zuVA

【演出場次】

共10場，博恩演出場次以「＊」標註。

假日場 首週｜1/4(六)午、1/4(六)晚、＊1/5(日)午、＊1/5(日)晚

第二週｜1/10(五)晚、1/12(日)午、1/12(日)晚

平日場 ＊1/7(二)晚、＊1/8(三)晚、＊1/9(四)晚

【票價】

假日場：3500、3000、2500、2000、1600、1200、800

平日場：3300、2800、2300、1800、1500、1200、800