高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品

2019-11-26 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



台灣高鐵今天表示，TGo會員紅利點數除了折抵高鐵票款及高鐵假期行程費用，即日起，TGo會員可在設有Fami port的全家便利商店店舖，兌換咖啡、熟食、冰品、現金券四大類共11種商品，最低僅需60點即可兌換。

高鐵公司表示，TGo會員欲兌換全家便利商店之商品，請先至全家門市FamiPort機台操作，取得商品兌換單據後，憑單據即可在任一店舖（含高鐵車站全家店舖）兌換取貨。

高鐵公司表示，即日起至2020年1月31日止更特別提供超值加碼，148點TGo點數即可兌換中杯熱美式咖啡、60點可兌換茶葉蛋，相當於搭乘標準車廂北高來回一趟就能喝杯咖啡、北中來回一趟就可吃顆茶葉蛋，為您的忙碌生活添加動力。

高鐵公司表示，獲得TGo點數的方式也更多元了，除搭乘高鐵外，現在使用7-ELEVEN的OPENPOINT、中國信託及彰化銀行信用卡紅利點數、或是中華電信的Hami Point，都可以轉換成高鐵會員TGo點數；今年年底前，聯邦銀行信用卡點數也將可兌換。歡迎持有上述銀行及商家點數的TGo會員踴躍兌換。