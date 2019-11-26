「油保養」比精華液更好？ 產品選擇、使用方式是關鍵

2019-11-26 10:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



近年來「油保養」當紅，因為其實肌膚需要的就是油和水，不少人總以為自己很油，但其實是因為油水失衡，缺的可能不只是水更是油。若擔心油保養的黏膩感，建議不妨趁著冬季來臨，嚐試一下簡單卻純粹的油保養。

已有70年歷史的法國保養品牌髮妝之鑰La Biosthetique，推出全新「GLA氧妍超導膠囊」，訴求以100% 的高純琉璃苣油為膠囊基底，並含豐富GLA亞麻酸，以及維生素Ｅ、維生素Ａ、沒藥醇等成份，以雞尾酒保養方式，使肌膚回復健康狀態，煥發光采。

髮妝之鑰La Biosthetique行銷經理邱泠提醒，選擇油保養時，切勿選擇透過合成物質與香精製成的精華油，因為這難以妥善地被人體利用及代謝，但往往因為能創造好推的質地與清爽的香氣，容易使人「感覺良好」，但長期使用下，可能堵塞毛孔，造成粉刺、痘痘，阻隔養份吸收，衍生其他皮膚狀況。

因此，挑選油保養產品時，建議選擇無水、無人工合成、無香精色素的精華膠囊。

此外，邱泠還指出，很多油肌人以為使用油保養會越用越油，這也是大家的美容誤區，其實天然植物萃取油，親膚效果會比精華液更好。