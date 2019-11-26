直擊／黑色購物節魔力退燒 上午8點好市多內湖店空無一人

2019-11-26 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



好市多「黑色購物節」進入第二天，記者直擊上午8點好市多內湖店現場空無一人，直至開店前半小時，才有民眾緩緩前來排隊等待進場，顯見「黑五特惠」魔力持續退燒。現場民眾對排隊動線抱怨聲不斷，有位先生說，專程來購物還要到地下室排隊「真的是太不便利了！」

今日賣場現場人潮稀零，9款黑五限定優惠品項中，以「SAMSUNG 58吋4K智慧連網電視」詢問度最高，開店不到20分鐘已售出20多台，原價26,999元，現折4,000元，特價22,999元；另款「象印 不鏽鋼隨身保溫杯2入組」堪稱現場人氣王，原價1199元，折扣600元，兩入優惠價599元，令媽媽們直呼太便宜了。

熱門電器「惠而浦 521公升玻璃鏡面雙門冰箱」今日供貨26台，原價25,199元，現折6,000元，特價19,199元；令人意外的是往年熱門的黃金商品「24K黃金男士玉米鍊」，現場竟無人詢問，買氣十分冷清。