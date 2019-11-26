LVMH集團娶回Tiffany 未來入門產品價格將上調？

2019-11-26 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



精品龍頭LVMH集團斥資約5,000億元，併購珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany），創下精品品牌交易金額的最高紀錄。身為集團主席的Bernard Arnault先生也在第一時間於官方instagram歡迎Tiffany加入這個精品大家族，不過未來這個新成員的角色是否會改變？既有的產品會不會被調整？消費者也很關心。

去年LVMH集團的營收高達500億美元以上，但依舊拿出約三分之一的資金，把Tiffany這位千金娶回家，而且還是全現金，凸顯了集團經營層認為，品牌價值與未來收益有望高過於投資額。而且Tiffany的加入可以補強LVMH集團的珠寶與手表部分的市場佔有率，特別是對美國市場而言，這是集團下既有的高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）、CHAUMET和FRED相對較弱的一環。

另外，擅長改造品牌定位的LVMH是否也會重新定義Tiffany，這或許是可期待的，因為別忘了2016年所購入的德國豪華行李箱品牌RIMOWA，時至今日風格變得更為奢華、多了許多聯名系列，以及與潮流畫上等號，當然價格也上調了不少。那麼Tiffany在明年中完成收購手續後，是否也會如同RIMOWA換上新的Logo來符合新的形象呢？以及調整售價？相信可能性都不低。