骨頭先生變暖男！Kiehls契爾氏倒數日曆帶妳遊覽紐約

來場奇幻的耶誕旅程吧！許多鐵粉都在期待的 Kiehl’s 契爾氏，今年耶誕節限定包裝，邀請芬蘭最具話題的插畫家Janine Rewell，讓耶誕更添上了絢爛的迷幻色彩，一同進入契爾氏的奇幻旅程吧！

Janine Rewell 擅長將色彩濃郁的幾何圖形創意，發揮出繽紛又具有奇幻想像空間，充滿童趣的插畫，讓大家一起歡慶耶誕。

契爾氏與Janine Rewell，請到了「骨頭先生」帶領我們進入奇幻之旅。骨頭先生變身為紐約街頭的耶誕老人，裝載著禮物，乘著火車，將愛與溫暖，傳遞給每個人。

每年都會被搶購一空的「耶誕倒數日曆」，由骨頭先生帶領，每一格倒數，就是暢遊紐約的著名景點，像是展開童話故事，讓人有著驚喜，設計風格像是一本巨大的童話故事書般，一起帶著歡愉的腳步，享受旅程。

倒數日曆中，有著總價6,240元的契爾氏產品，內含兩款正貨商品極效潤澤護手霜與酪梨眼霜，售價為3,480元，購買還加贈酪梨精萃修護保濕面膜10g、冰河醣蛋白保濕霜7ml、冰河保濕潔面乳30ml。

另外在經典暢銷產品上，包括冰河醣蛋白保濕霜、金盞花植物精華化妝水、檸檬奶油護唇膏（玫瑰色／透明色），也都換上了契爾氏與Janine Rewell聯名合作插畫包裝，另即日起，至非周年慶專櫃消費滿2千元起，就有限量包裝好禮。