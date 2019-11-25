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聖誕節限定甜點！ 白麻吉大判燒、拉拉熊甜甜圈

2019-11-25 20:40聯合報 記者張芳瑜／即時報導

每年最歡樂的聖誕佳節即將到來，為搶攻這波節日商機，各家也者也卯足全力推出應景新品。來自日本的抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」，即日起至12/25特別推出「白麻吉抹茶巧克力大判燒」、「白色聖誕抹茶聖代」來營造白色聖誕氛圍；拉拉熊咖啡廳x拉拉熊茶屋雙品牌11/27至12/26期間，於新竹巨城百貨的週年慶與聖誕檔期快閃登場，帶來可愛迷人的拉拉熊甜點、伴手禮攻佔味蕾。

一〇八抹茶茶廊應景設計有聖誕節烙印的「白麻吉抹茶巧克力大判燒」，白色外皮有像麻吉的Q彈口感，內含抹茶卡斯達、法芙娜黑巧克力，搭配聖誕老公公、小雪人、聖誕樹、雪花組合的烙印；還有將蔓越莓果凍、抹茶費南雪、抹茶果凍、椰子粉杏仁豆腐等10多種食材組合的「白色聖誕抹茶聖代」；淋上抹茶蜜與薑餅人餅乾的「聖誕樹霜淇淋」，想送禮的也可選擇精美的聖誕禮袋、封條禮盒。

強勢回歸新竹巨城的拉拉熊快閃櫃，這次除了帶來咖啡廳人氣奶凍捲蛋糕、拉拉熊雞蛋布丁等療鬱甜點，還帶來以茶屋日式風情為特色的抹茶起司蛋糕、抹茶紅豆奶酪。此外，還有拉拉熊款、小白熊款、小黃雞款三種角色的「限定款聖誕甜甜圈」，也將於聖誕檔期12/11至12/26超萌登場。每到這個季節，「拉拉熊咖啡廳」台北店也將重現一年一度的聖誕套餐，前菜以小白熊為主題的「小白熊海鮮凍聖誕沙拉」作為開場，接著「小黃雞玉米濃湯」陸續上桌，還有「拉拉熊紅酒燉牛肉」、「海鮮配千層義大利麵」二選一，甜點則是「拉拉熊慕斯蛋糕」為套餐畫下完美句點，聖誕套餐預訂日期：11/1-12/28、用餐日期：12/20-12/29。

白色聖誕抹茶聖代，售價168元(杯)。圖／一〇八抹茶茶廊提供
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抹茶起司蛋糕，售價140元。圖／拉拉熊咖啡廳提供
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聖誕單人套餐，售價980元。圖／拉拉熊咖啡廳提供
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聖誕節封條禮盒，售價499元起。圖／一〇八抹茶茶廊提供
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「白麻吉抹茶巧克力大判燒」售價58元(個)。圖／一〇八抹茶茶廊提供
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聖誕甜甜圈，售價140元(單入)、360元(3入)。圖／拉拉熊咖啡廳提供
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拉拉熊咖啡廳甜點

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