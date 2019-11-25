聖誕節限定甜點！ 白麻吉大判燒、拉拉熊甜甜圈

2019-11-25 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



每年最歡樂的聖誕佳節即將到來，為搶攻這波節日商機，各家也者也卯足全力推出應景新品。來自日本的抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」，即日起至12/25特別推出「白麻吉抹茶巧克力大判燒」、「白色聖誕抹茶聖代」來營造白色聖誕氛圍；拉拉熊咖啡廳x拉拉熊茶屋雙品牌11/27至12/26期間，於新竹巨城百貨的週年慶與聖誕檔期快閃登場，帶來可愛迷人的拉拉熊甜點、伴手禮攻佔味蕾。

一〇八抹茶茶廊應景設計有聖誕節烙印的「白麻吉抹茶巧克力大判燒」，白色外皮有像麻吉的Q彈口感，內含抹茶卡斯達、法芙娜黑巧克力，搭配聖誕老公公、小雪人、聖誕樹、雪花組合的烙印；還有將蔓越莓果凍、抹茶費南雪、抹茶果凍、椰子粉杏仁豆腐等10多種食材組合的「白色聖誕抹茶聖代」；淋上抹茶蜜與薑餅人餅乾的「聖誕樹霜淇淋」，想送禮的也可選擇精美的聖誕禮袋、封條禮盒。