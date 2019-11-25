新光三越APP獨享！跨年人氣餐廳訂位、和牛料理買1送1

2019-11-25 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



每到耶誕節及跨年時刻，台北信義區的人氣餐廳總是一位難求，百貨看好聚餐歡度佳節的商機，把「預約訂位」巧妙變成行銷招數，有業者攜手館內10大人氣餐廳，針對百貨APP會員釋出「專屬保留席」，可以訂到電話預約已滿的人氣餐廳，並祭出美食買1送1優惠；也有百貨把「搶先預約權」當作滿額禮，民眾兌換的反應不錯。

台北信義區由於有耶誕裝飾及跨年晚會加持，向來是歲末相約聚餐的重要熱點，由於每年訂位人潮洶湧，今年不少百貨將「訂位」變成討好貴客的一種尊榮服務。

新光三越信義新天地今年特別聯手10大人氣餐廳，為新光三越會員保留12月24日和12月31日的「專屬保留席位」，會員只要於11月28日上午10點開啟百貨APP並進入到「精選優惠」頁面，就能免排隊訂到人氣餐廳的座位，包含像是「牛排教父」鄧有癸主廚旗下教父牛排TC Top Cap Steakhouse by Danny、MUCHOYAKI、和牛料理樂軒松阪亭、台北米其林一星WILDWOOD、老乾杯、黑毛屋火鍋以及訂位已滿的欣葉日本料理等。

此外，新光三越也針對會員APP祭出美食限時買1送1，像是原價3,256元的樂軒松阪亭棉花糖和牛壽喜燒，獨享價1,628元，就能兩人相約聚餐、春水堂珍珠奶茶也有買1送1的優惠。