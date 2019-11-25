親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新光三越APP獨享！跨年人氣餐廳訂位、和牛料理買1送1

2019-11-25 18:34聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

每到耶誕節及跨年時刻，台北信義區的人氣餐廳總是一位難求，百貨看好聚餐歡度佳節的商機，把「預約訂位」巧妙變成行銷招數，有業者攜手館內10大人氣餐廳，針對百貨APP會員釋出「專屬保留席」，可以訂到電話預約已滿的人氣餐廳，並祭出美食買1送1優惠；也有百貨把「搶先預約權」當作滿額禮，民眾兌換的反應不錯。

台北信義區由於有耶誕裝飾及跨年晚會加持，向來是歲末相約聚餐的重要熱點，由於每年訂位人潮洶湧，今年不少百貨將「訂位」變成討好貴客的一種尊榮服務。

新光三越信義新天地今年特別聯手10大人氣餐廳，為新光三越會員保留12月24日和12月31日的「專屬保留席位」，會員只要於11月28日上午10點開啟百貨APP並進入到「精選優惠」頁面，就能免排隊訂到人氣餐廳的座位，包含像是「牛排教父」鄧有癸主廚旗下教父牛排TC Top Cap Steakhouse by Danny、MUCHOYAKI、和牛料理樂軒松阪亭、台北米其林一星WILDWOOD、老乾杯、黑毛屋火鍋以及訂位已滿的欣葉日本料理等。

此外，新光三越也針對會員APP祭出美食限時買1送1，像是原價3,256元的樂軒松阪亭棉花糖和牛壽喜燒，獨享價1,628元，就能兩人相約聚餐、春水堂珍珠奶茶也有買1送1的優惠。

至於微風集團先前周年慶時，就在微風信義及南山兩店端出消費滿額可搶先預約兩館高樓層跨年夜餐廳，包括莫爾頓牛排館、麻辣45、饗饗、chefs club Taipei、新葡苑四十六、Saffron 46、Smith & Wollensky、和牛47與CÉ LA VI Taipei等。公關表示，平日時APP及電話皆可訂位，但跨年夜屬特殊日子，高樓層餐廳以電話預訂為主。目前跨年當天訂位幾乎都已滿席，位於微風信義45樓的麻辣45則是12月2日還會開放訂位。

和牛料理專門店樂軒松阪亭。圖／新光三越提供
和牛料理專門店樂軒松阪亭。圖／新光三越提供
分享
新光三越信義新天地今年特別聯手10大人氣餐廳，針對會員提供美食優惠及APP訂位服...
新光三越信義新天地今年特別聯手10大人氣餐廳，針對會員提供美食優惠及APP訂位服務。圖／新光三越提供
分享
黑毛屋本家推出耶誕跨年雙人套餐。圖／新光三越提供
黑毛屋本家推出耶誕跨年雙人套餐。圖／新光三越提供
分享
「牛排教父」鄧有癸主廚旗下教父牛排TC Top Cap Steakhouse b...
「牛排教父」鄧有癸主廚旗下教父牛排TC Top Cap Steakhouse by Danny、MUCHOYAKI也都參加APP美食訂位活動。圖／新光三越提供
分享

跨年晚會微風

相關新聞

黃金再度來襲！11月26日好市多9大黑色購物節「限定優惠」商品出爐

2019-11-25 17:32

照過縮小燈的包包！裘莉最愛的Vsling手袋變迷你超可愛

2019-11-25 18:47

華航台日包機做觀光！帶日人直奔花東賞美景吃美食

2019-11-25 17:30

他用8年的時間，煮出一杯感動全世界的咖啡─咖啡冠軍吳則霖

2019-11-25 17:23

全球限量700組！ PRADA X adidas上市日期曝光

2019-11-25 17:18

華堡雙套餐加碼延長！ 漢堡王最新優惠券快收

2019-11-25 17:13

23萬倍的好運！花43元買御飯糰順利抱回發票千萬獎金

2019-11-25 16:31

兩大量販與好市多拚場！愛買精選39折起 天天一物驚喜價

2019-11-25 15:10

處理跨境消費爭議 消基會新增與泰國合作

2019-11-25 15:02

楊丞琳、曾沛慈都愛它 BV迷你小紅包怎麼搭都好看

2019-11-25 14:48

LV母公司砸4900億元買下Tiffany 拓展美國珠寶市場佔有率

2019-11-25 14:04

入冬配件 點綴潮男靚女

2019-11-25 13:54

曾震驚東京的幻相雙人舞 《關於大野一雄》來台

2019-11-25 13:51

她在好市多買羽絨外套氣炸 才穿10分鐘「毛黏滿身」

2019-11-25 13:40

就是抗拒不了粉色系！少女心保暖外套穿出好心情

2019-11-25 13:25

醫學躍進！評估精神疾病 可輔助儀器偵測腦功能

2019-11-25 13:14

U值媒／反思台灣金權政治、政媒勾結！從日劇TOP LEAGUE看起

2019-11-25 12:48

攝影師神救援！歐陽娜娜秒從「丫鬟」變超仙美少女

2019-11-25 12:23

大阪東京來回3千有找！酷航飛常酷11月26日開賣 限5天搶票

2019-11-25 11:53

年終最優惠！ 繼光香香雞這8天買一送一

2019-11-25 11:48

黑色購物搶優惠！家樂福祭5日瘋砍價最低可至1～2折

2019-11-25 11:46

有紅蘋果鑽！迪士尼「公主對戒」美哭 情侶閨蜜都能戴

2019-11-25 11:37

推動同婚合法化 婚權大平台獲APCOM年度社群組織獎

2019-11-25 11:13

你會花112萬元買CITIZEN的手表嗎？高價藏有3大原因

2019-11-25 07:35

獨角獸夢幻色、拉霸圖樣 小資族俏皮耶誕包兩萬有找

2019-11-25 00:28

神話突變生物超乎想像 古巴超現實奇幻藝術中正紀念堂展出

2019-11-24 23:35

蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-24 17:23

樂桃航空開闢福岡航線 推1580元優惠機票

2019-11-24 17:11

「陽光普照」許光漢撇金馬獎 台南任MIDO一日店長擠爆百貨

2019-11-24 15:12

泰國血拚直接秀護照！明年1月底前住房購物折扣7折起

2019-11-24 14:49

南島民族編織特展登場 台灣在地植物變身日常器物

2019-11-24 14:04

溫潤「焦糖色」好優雅 早春鞋包超百搭！

2019-11-24 14:03

《鬼怪》韓式炸雞 bb.q CHICKEN台北旗艦店明開幕

2019-11-24 13:27

六福萬怡酒店的靚皮烤鴨 入口會跳舞

2019-11-24 13:24

圓山飯店冬令進補 來碗好湯補元氣

2019-11-24 13:22

黑色星期五購機享優惠 Pixel手機、PS4 Pro主機快入手

2019-11-24 12:48

最親民倒數日曆！歐舒丹秀「台灣之光」 小資女好入手

2019-11-24 12:32

台北超狂「恐龍」餵食秀！走入侏羅紀世界開啟冒險旅程

2019-11-24 12:31

日本玩爽搭商務艙！華航推高雄飛東京來回未稅2萬元起

2019-11-24 12:25
看更多

熱門文章

對獎囉！108年統一發票9、10月開獎 千萬號碼「41482012」

2019-11-25 13:30

「黑色購物節」神話破滅？好市多內湖店無感人潮 民眾直呼：好失望

2019-11-25 08:00

多圖／好市多黑色購物節來了 特價商品在這裡

2019-11-25 09:37

好市多台中店搶特價品 入場20分鐘後不見排隊潮

2019-11-25 09:30

23萬倍的好運！花43元買御飯糰順利抱回發票千萬獎金

2019-11-25 16:31

瘋搶黑色購物節！好市多內湖店開賣首日「 70吋電視」、「鑽石」5分鐘全數售鑿

2019-11-25 10:44

殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00

好市多黑購這個神物沒特價卻超熱賣 網友：只看到空盒

2019-11-25 13:15

2019黑色購物節限定 好市多內湖店「優惠」清單大公開

2019-11-25 12:46

林佳龍槓上交通界！844學者連署反撲

2019-11-25 16:27

一張圖看天氣！明起北台灣濕涼到周五 周末回溫

2019-11-24 21:57

長知識！黑、白胡椒本是同根生 差別在這裡

2019-11-25 11:38

林佳龍「大失言」延燒 學界轟不尊重程序專業更沒禮貌

2019-11-25 18:27

好市多黑色購物節開跑！App特惠款民眾瘋搶 電視被秒殺

2019-11-25 10:56

你會花112萬元買CITIZEN的手表嗎？高價藏有3大原因

2019-11-25 07:35

北捷「這一站」消失沒人會發現 網轟等車如台鐵等級

2019-11-25 17:42

影／國衛院研究：常飲酒者罹頭頸癌風險增 罹下咽癌機率為19倍

2019-11-25 12:22

台灣熟齡女性比英國更「性」福！ 原因出在這件事

2019-11-25 10:00

他新工作面試結束就離職 隔天對方一句話慘被失業

2019-11-25 13:48

東北季風南下…吳德榮：今水氣多 周四的一波更冷

2019-11-25 07:43

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座人緣好 天秤金錢壓力大

2019-11-25 07:23

環島鐵路電氣化最後一里路 南迴工程履勘完成

2019-11-24 21:58

牠太活潑遭棄卻成救援犬 勇闖澳火災區救無尾熊

2019-11-25 11:17

年終最優惠！ 繼光香香雞這8天買一送一

2019-11-25 11:48

攝影師神救援！歐陽娜娜秒從「丫鬟」變超仙美少女

2019-11-25 12:23

黃金再度來襲！11月26日好市多9大黑色購物節「限定優惠」商品出爐

2019-11-25 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top