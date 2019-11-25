新光三越APP獨享！跨年人氣餐廳訂位、和牛料理買1送1
每到耶誕節及跨年時刻，台北信義區的人氣餐廳總是一位難求，百貨看好聚餐歡度佳節的商機，把「預約訂位」巧妙變成行銷招數，有業者攜手館內10大人氣餐廳，針對百貨APP會員釋出「專屬保留席」，可以訂到電話預約已滿的人氣餐廳，並祭出美食買1送1優惠；也有百貨把「搶先預約權」當作滿額禮，民眾兌換的反應不錯。
台北信義區由於有耶誕裝飾及跨年晚會加持，向來是歲末相約聚餐的重要熱點，由於每年訂位人潮洶湧，今年不少百貨將「訂位」變成討好貴客的一種尊榮服務。
新光三越信義新天地今年特別聯手10大人氣餐廳，為新光三越會員保留12月24日和12月31日的「專屬保留席位」，會員只要於11月28日上午10點開啟百貨APP並進入到「精選優惠」頁面，就能免排隊訂到人氣餐廳的座位，包含像是「牛排教父」鄧有癸主廚旗下教父牛排TC Top Cap Steakhouse by Danny、MUCHOYAKI、和牛料理樂軒松阪亭、台北米其林一星WILDWOOD、老乾杯、黑毛屋火鍋以及訂位已滿的欣葉日本料理等。
此外，新光三越也針對會員APP祭出美食限時買1送1，像是原價3,256元的樂軒松阪亭棉花糖和牛壽喜燒，獨享價1,628元，就能兩人相約聚餐、春水堂珍珠奶茶也有買1送1的優惠。
至於微風集團先前周年慶時，就在微風信義及南山兩店端出消費滿額可搶先預約兩館高樓層跨年夜餐廳，包括莫爾頓牛排館、麻辣45、饗饗、chefs club Taipei、新葡苑四十六、Saffron 46、Smith & Wollensky、和牛47與CÉ LA VI Taipei等。公關表示，平日時APP及電話皆可訂位，但跨年夜屬特殊日子，高樓層餐廳以電話預訂為主。目前跨年當天訂位幾乎都已滿席，位於微風信義45樓的麻辣45則是12月2日還會開放訂位。
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