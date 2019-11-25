華航台日包機做觀光！帶日人直奔花東賞美景吃美食

2019-11-25 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



台灣人愛到日本玩，日本人也愛到台灣旅遊，尤其是花東最受日本人喜愛。為了促進台灣觀光，華航與日本旅行社JTB Okinawa合作推出台灣與宮古島包機行程，兩地互訪更便利。

華航與JTB Okinawa旅行社合作包機，往返台灣及宮古島，台灣部分自台中機場早上9點出發到宮古島，日本方面則是從宮古島地下島機場飛往台灣花蓮機場，自日本時間上午11點10分出發，並於台灣時間11點半抵達花蓮機場，日本旅客可直接前往花東旅遊，不用再花數小時拉車更為便利。

華航表示，此次宮古島飛往花蓮機場包機，由華信航空ERJ-190機型執行任務，今（25）日出發，宮古島市長下地敏彥率領當地旅客搭乘首航AE7359抵達花蓮機場。他們首先前往太魯閣國家公園、看遍大峽谷、九曲洞、燕子口等景點，再往北走前往野柳、平溪、九份，深度體驗台灣。而台灣出發的包機，從台中機場前往宮古島下地島機場，不論是前往通池潛水，品嘗琉球傳統美食，或是品嘗冰淇淋等，皆是到當地不能錯過的行程，玩沖繩可以更簡單。