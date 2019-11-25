華堡雙套餐加碼延長！ 漢堡王最新優惠券快收

2019-11-25 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



主打火烤美味的速食連鎖業者「漢堡王」，日前回應粉絲熱烈要求，終於再次推出「華堡雙套餐」的超值優惠，兩份華堡套餐只229元，讓敲碗許久的粉絲大飽口福！這次，11/26至2020/1/13的全新漢堡王優惠券也將粉絲最愛的華堡雙套餐加入，還有許多超划算組合5折起，讓消費者開吃心狂吃到明年。

受到廣大堡迷們熱情迴響，全新漢堡王優惠劵把經典「華堡雙套餐」加碼延長，4.4盎司100%澳洲牛肉的火烤美味，搭配鬆軟的5吋大麵包，華堡雙套餐超值雙享價只要229元，不論是上班族、小資族，想要省荷包又吃飽的消費者絕對不能錯過。漢堡王優惠劵2019年11月26日起至2020年1月13日止，眾多好康包括「V型薯」、「八塊雞塊+辣薯球」、「莫札瑞拉小牛堡買一送一」、「安格斯雙套餐」，20種優惠組下殺最低5折。消費者可於漢堡王全省門市(機場與兒童樂園門市除外)，出示優惠券圖檔即可使用。