華堡雙套餐加碼延長！ 漢堡王最新優惠券快收
主打火烤美味的速食連鎖業者「漢堡王」，日前回應粉絲熱烈要求，終於再次推出「華堡雙套餐」的超值優惠，兩份華堡套餐只229元，讓敲碗許久的粉絲大飽口福！這次，11/26至2020/1/13的全新漢堡王優惠券也將粉絲最愛的華堡雙套餐加入，還有許多超划算組合5折起，讓消費者開吃心狂吃到明年。
受到廣大堡迷們熱情迴響，全新漢堡王優惠劵把經典「華堡雙套餐」加碼延長，4.4盎司100%澳洲牛肉的火烤美味，搭配鬆軟的5吋大麵包，華堡雙套餐超值雙享價只要229元，不論是上班族、小資族，想要省荷包又吃飽的消費者絕對不能錯過。漢堡王優惠劵2019年11月26日起至2020年1月13日止，眾多好康包括「V型薯」、「八塊雞塊+辣薯球」、「莫札瑞拉小牛堡買一送一」、「安格斯雙套餐」，20種優惠組下殺最低5折。消費者可於漢堡王全省門市(機場與兒童樂園門市除外)，出示優惠券圖檔即可使用。
除了優惠券之外，即日起漢堡王推出超優惠點心「超值奔FUN組任選三樣$100」，有超人氣「五塊雞塊」、酥脆可口的「蘋果派」、鮮甜爽脆的「洋蔥圈」、香濃綿滑的「蘑菇湯」和爽口過癮的「辣薯球」，多樣點心組合隨意搭配。此外，11/26起漢堡王推出期間限定「義式青醬烤時蔬堡」，將「櫛瓜」搭配鮮嫩多汁的烤雞腿或酥脆里肌豬排，佐義式青醬及鮮甜番茄，享受清甜的漢堡新滋味；睽違已久的「BK黃金炸雞」同步回歸，精選厚切雞排及雞腿肉獨家風味醃製，烤出金黃色的酥脆外皮，搭配薯條、飲料套餐價200元有找。
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