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紓解母親角色壓力 臨床心理師建議角色分離

2019-11-25 16:51聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

「媽媽」是多數家庭中照料功能的角色，但在關愛家人之餘，卻總是忘了愛自己。花蓮慈濟醫院婦產部舉辦媽媽教室「相信自己是夠好的媽媽」講座。臨床心理師洪仲清分享成為人母的心境調適，協助新手媽媽們以「人與媽媽角色分離」為練習，適時放下母親責任愛自己。

洪仲清表示，現今社會對於「媽媽」這角色的標準與期待高，要會照顧孩子、先生和家庭，卻常忘了照顧自己，在大眾期待與標準的壓力下，媽媽容易失去自信，甚至懷疑自己是否做得不夠好；其實媽媽可以有不同的扮演方式，建議媽媽們可以從「人與媽媽角色分開」練習，包含生理健康、心靈健康等，先將自己照顧好，才有力氣照顧家庭。

洪仲清說，角色分開心理動作對媽媽來說很重要，因為不少人是無法分開兩者，甚至有些人不當媽媽後，反而無法生活，只滿足自己的時還會產生罪惡感，鼓勵媽媽們可以閱讀、進修，做自己想做卻沒機會做的事情等。

花蓮慈濟醫院副院長陳培榕分享，透過媽媽教室舉辦系列講座，心理師洪仲清在心理諮商部分相當有經驗，不只寫文章也出版不少相關書籍，透過專業的經驗分享，希望促進媽媽們與孩子的親子關係。婦產部醫師陳萱表示，婦產科醫師基本都是針對媽媽的生理與寶寶的部分關心，但其實一個人不只有生理，還有心理部分，希望做到媽媽們的身心呵護。

媽媽教室邀請專業講師外，現場還備有月子餐、滿月蛋糕等豐富的小禮物，吸引超過100位的媽媽帶著先生與孩子一起參加。花蓮慈濟醫院婦產部預計在明年1月16日舉辦媽媽教室「臍帶血超展開與產後瘦身」課程，歡迎媽媽們攜伴一起來上課。

花蓮慈濟醫院婦產部舉辦媽媽教室「相信自己是夠好的媽媽」講座，臨床心理師洪仲清分享...
花蓮慈濟醫院婦產部舉辦媽媽教室「相信自己是夠好的媽媽」講座，臨床心理師洪仲清分享成為人母的心境調適，適時放下母親責任愛自己。圖／花蓮慈濟醫院提供
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花蓮慈濟醫院臨床心理師洪仲清建議，媽媽們可從「人與媽媽角色分開」練習，先將自己照...
花蓮慈濟醫院臨床心理師洪仲清建議，媽媽們可從「人與媽媽角色分開」練習，先將自己照顧好，才有力氣照顧家庭。圖／花蓮慈濟醫院提供
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慈濟醫師

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