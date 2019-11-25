兩大量販與好市多拚場！愛買精選39折起天天一物驚喜價

2019-11-25 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



不讓美式量販店好市多黑色購物節專美於前，家樂福及愛買兩大量販品牌業者也於本周推出黑色購物節促銷檔期，鎖定民眾最期待的家電、日用品及服飾、寢具，祭出驚喜價。其中，愛買今年只做實體門市，並擴大在11月27日至12月3日期間，一連七天精選近30款品項破盤下殺39折起，家樂福今年網路及實體通路都加入促銷戰局，分別在今（25）日及11月27日開跑，其中，網路平台一連五天的瘋狂砍價日，喊出邀好友揪團砍到見骨，最低可享1~2折優惠。

愛買行銷部資深經理王佳慧表示，去年愛買黑色購物節檔期，帶動家電、日用品、服飾寢具等商品成長了15~20%，今年特增加品項、加深下殺幅度，讓民眾好好搶一波。除了家電、名牌運動鞋、秋冬服飾外，同時也精選熱銷的家庭清潔用品(牙膏、洗衣精)及沖泡飲品等，預計今年為期七天的黑色購物節可望帶動成長20~25%。

愛買今年黑色購物節活動自11月27日起至12月3日止，計有近30款品項破盤下殺，並首次推出「每日一物、限定單日來店驚喜價家電」，包括：連網電視、PANASONIC洗衣機、大同電鍋、聲寶微波爐、歌林雙門冰箱、TESCOM負離子吹風機等。其中，11月27日首日推出的是「Lenso55吋液晶顯示器」，原價1萬5900元、當天驚喜價1萬2900元；11月28日則有買國際牌17KG洗衣機(限定貨號)除享來店驚喜價，再送市價3980元的氣炸鍋(全台限搶70台)。

因應本周東北季風增強溫度下降，七天促銷商品也包含304不鏽鋼YUUKATSU1.8L快煮壺特價399元、10人分風騰電子鍋699元、雀巢100%全脂奶粉2.3KG 579元、發熱衣新品99元、FILA抗菌除臭襪3雙259元、ADIDAS男女運動鞋988元。同時，七天檔期只要會員全館購物滿388元以上，可加購「舒酸定抗敏牙膏」69元/支(原價169元)、皂福無香精洗潔精補充包39元/包(原價99元)，等於最低下殺39折起。

家樂福今年在實體通路開跑前，先推出網購平台的黑色購物節優惠。今(25)日起至12月1日，線上購物三萬件商品，單筆消費滿599元現折5%、999元再送5%紅利、1299再送5%現金折價券。連續五天還有「瘋狂砍價日」活動，可透過FB/LINE邀請好友揪團砍價，每日精選6支人氣商品，從早上10點到晚上10點，連砍12小時後的最後砍價，成為隔日上午11點限量搶購售價，最低可砍到1～2折。熱門商品包括：Honeywell 空氣清淨機、美膳雅液晶溫控多功能燒烤器、台灣三洋多功能旅行鍋、冷凍日本和牛A5紐約客牛排、日本北海道帆立貝柱、3M防蹣寢具四件組、西堤牛排餐券、陶板屋餐券、藝奇新日本料理、原燒餐券等30個熱門商品。